Strana confessione al Grande Fratello: Valentina Modini ha ammesso di essere interessata a Paolo Masella. Si tratta di una strategia di gioco oppure è una reale attrazione?

Valentina Modini, a distanza di qualche settimana dal suo ingresso al Grande Fratello, ha confidato a Rosy Chin di essere interessata ad un concorrente. Si tratta del macellaio Paolo Masella, uno dei ragazzi più “conservatori” della Casa. Come mai Lady Fagiana ha puntato proprio lui? E’ un’attrazione reale oppure è una semplice, e anche banale, strategia di gioco?

La Modini ha dichiarato:

“Abbiamo quattro anni di differenza ma è molto maturo. A me piace proprio perché è uomo. Quando sento parlare questo ragazzo… in tugurio parlavamo delle figure dei papà. Lui si incupisce un sacco e non sai come andare ad affrontare la cosa. E’ molto sicuro di sé. Per me ha delle caratteristiche che nei ragazzi non ho mai trovato, una maturità così. Poi è ovvio, è ragazzino quando scherza…”.