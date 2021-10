Grande Fratello Vip 6: Francesca Cipriani pronta a spostare il suo fidanzato Alessandro

Francesca Cipriani si è detta pronta al grande passo con l'adorato fidanzato Alessandro, appena uscito dalla Casa del Gf Vip

Protagonista assoluta del Grande Fratello Vip 6, Francesca Cipriani sta facendo parecchio parlare di sé. Tra momenti di allegria e altri di sconforto, l’ex Pupa ha di fatto nuovamente conquistato il pubblico del reality di Canale 5, riservando senza dubbio molte altre sorprese per le prossime settimane.

Intanto, dopo l’ingresso nella Casa del fidanzato Alessandro, la bombastica showgirl ha avuto la possibilità di passare con lui alcune ore. Tuttavia nella diretta di lunedì scorso, il giovane ha dovuto lasciare il programma, scatenando il panico nella povera Francesca.

Francesca Cipriani pensa al matrimonio

Mentre si trovava a chiacchierare con Miriana, Clarissa e Nicola, proprio Francesca Cipriani ha fatto una rivelazione inaspettata. L’ex volto de “La pupa e il secchione” si è infatti detta pronta al matrimonio con Alessandro, rivelando di aver già parlato con lui di nozze.

La coppia sarebbe peraltro pronta ad avere un bambino, nonostante ancora non sia arrivata una proposta ufficiale.

La speranza per Francesca è dunque quella che, una volta fuori dalla casa del Gf Vip, il suo adorato fidanzato le faccia la tanto attesa proposta di matrimonio. Non resta che attendere per scoprire se tutto ciò avverrà, sperando nel contempo che la soubrette riesca a sopportare la lontananza della sua dolce metà mentre si trova sotto i riflettori della magione romana.