Grande Fratello Vip, Aldo Montano: “Soleil, ho una chiara antipatia nei tuoi confronti”

Nel corso della quindicesima puntata del Grande Fratello Vip si è parlato del rapporto di Aldo Montano con Soleil Sorge e Alex Belli.

Alfonso Signorini è tornato in onda lunedì 1 novembre con la quindicesima puntata della sesta edizione del Grande Fratello Vip. Una puntata particolarmente attesa, nel corso della quale si è parlato del rapporto di Aldo Montano con Soleil Sorge e Alex Belli. Ecco cosa è successo.

Aldo Montano, le parole di Alex Belli

Nel corso della festa di Halloween che ha avuto luogo nella casa più spiata d’Italia, Alex Belli e Soleil Sorge si sono scagliati contro Gianmaria Antinolfi. In particolare a un certo punto Alex Belli e Gianmaria Antinolfi si sono ritrovati in giardino, con l’attore che ha dichiarato: “Ma non me ne frega una mi****a. Come fai a darmi dell’ipocrita che dalla mattina alla sera rido e scherzo con voi? Chi è che non lo dice, dimmi chi è che non lo dice! Credi che non so che Aldo mi dice così? Non ti preoccupare che io lo so già, lo so già porca tr**a! Pensi che io non lo sappia? Quando io guardo Aldo in faccia lo so. Ciccio non c’è bisogno che me lo vieni a dire a me.

Sai perché io e Davide diamo fastidio? Perché qui ci divertiamo”.

Aldo Montano, la quindicesima puntata del GF Vip

Parole, quelle di Alex Belli, che non sono passate di certo inosservate e che sono state oggetto di discussione nel corso della quindicesima puntata della sesta edizione del Grande Fratello Vip. Secondo l’attore, Montano vuole mantenere il suo “status” da campione. “Avete fatto entrare troppo vino”, ha quindi commentato Montano, con Belli che ha affermato: “Tu però hai questo alone”.

A quel punto Montano ha proseguito: “Alex, non dire stupidaggini (…) Mi dispiace sia il tono che la recita pompata che hai fatto”. L’attore ha replicato: “Vuoi sempre mettere a posto qualcosa”. “La mia professione è una cosa, la tua un’altra. Io ho sempre messo a posto squadre, cose…”, ha risposto Montano.

Aldo Montano, il rapporto con Soleil Sorge

Sulla questione è intervenuta anche Soleil Sorge, che dal suo canto ha affermato: “Alex ha esagerato ma ha detto la verità, qui non siamo a portare le nostre professioni, ogni tanto persone come Jo e Aldo tendono a non esporsi”.

“Invece sì”, ha replicato il campione. Per poi aggiungere: “Soleil io ho una chiara antipatia nei tuoi confronti ma non l’ho mai negato, a me non interessa e a te non interessa”.