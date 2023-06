GranFarma, la farmacia digitale con oltre 60.000 prodotti e il supporto di medici e farmacisti professionisti

GranFarma, la farmacia digitale con oltre 60.000 prodotti e il supporto di me...

GranFarma permette di accedere a diversi prodotti come cosmetici e integratori da acquistare senza ricetta ed esclusivamente online.

GranFarma (www.granfarma.it) è una farmacia online autorizzata dal Ministero della Salute, che si basa sull’esperienza ultradecennale delle Farmacie Santoro. Dispone di un ampio catalogo, che annovera più di 60.000 prodotti delle migliori marche del settore a prezzi scontati. Dai tradizionali farmaci da banco agli integratori alimentari, i clienti possono approfittare di convenienti offerte che valorizzano la propria salute e il proprio benessere.

È proprio pensando alle esigenze degli utenti e per dare riscontro alle diverse necessità che GranFarma ha dato forma ad una proposta unica, composta da diverse categorie. Tra le principali possiamo ricordare Cosmetici, Igiene e Benessere, Integratori Alimenti, Linea e Farmaci da banco. A ciò si aggiungono anche articoli destinati a mamme e bambini, nonché soluzioni dedicate ai nostri amici animali, raccolte nell’apposita sezione farmacia veterinaria.

Naturalmente, anche i brand disponibili in catalogo sono stati selezionati accuratamente e sono sinonimo di massima autorevolezza. Dai farmaci da banco ai diagnostici medicali, su GranFarma sono disponibili migliaia di opzioni da acquistare in tutta tranquillità, anche senza ricetta medica.

Senza contare, poi, che vengono garantite numerose occasioni di risparmio. Sono infatti applicate promozioni mensili (relative a un’ampia selezione di prodotti) e promozioni a tempo (riservate a pochi articoli presentati a prezzi shock). A ciò si uniscono offerte lancio e stagionali.

Insieme ad un’esperienza online serena e soddisfacente, orientata alla massima convenienza, viene assicurata anche l’assistenza da parte di un team di farmacisti, per un supporto completo sotto ogni punto di vista. Sono infatti in grado di fornire risposte precise su istruzioni d’uso, condizioni d’utilizzo e caratteristiche dei prodotti.

GranFarma, inoltre, collabora attivamente con un gruppo di medici professionisti. Sono a disposizione dell’utente presso il customer care medico (raggiungibile tramite indirizzo e-mail e telefono ad orari prestabiliti).

Le spedizioni sono celeri, si realizzano in appena 48/72 ore e diventano gratuite per importi superiori a 19,90 euro. Il cliente può anche approfittare di resi rapidi e garantiti (entro 14 giorni). Per ciò che riguarda i pagamenti, invece, sono disponibili esclusivamente modalità sicure: PayPal, carte di credito, prepagate o PostePay, Satispay, bonifico bancario e contrassegno.

Quanti desiderano reperire informazioni e consigli preziosi per la propria salute possono approfittare del Blog ufficiale della farmacia, con tantissime news scritte proprio dai farmacisti. Infine, le oltre 9.000 opinioni degli utenti certificate da Recensioni Verificate, che registrano l’eccellente punteggio medio di 4,7/5, giungono a conferma della convenienza e della qualità garantite da GranFarma, nonché della professionalità del team aziendale.

