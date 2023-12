Grave incidente sulla SS7 ter Salentina, all’altezza di Manduria: nello schianto sono coinvolte 5 auto. Il bilancio è di un morto e sette feriti.

Incidente a Manduria: 5 auto coinvolte e un morto

Tragico incidente in Puglia nella giornata di ieri, martedì 12 dicembre: il bilancio dello scontro, che ha coinvolto ben 5 automobili, è di un morto e sette feriti. Il sinistro si è verificato all’altezza di Manduria, sulla strada Statale 7 ter Salentina, in direzione San Pancrazio Salentino, in provincia di Brindisi.

Lo schianto ha visto protagoniste una Abarth, una Lancia, una Nissan, una Audi e una Bmw, per cause ancora in via di accertamento. Secondo una prima ricostruzione, due vetture si sarebbero scontrate frontalmente, coinvolgendone altre tre a catena, una delle quali si è ribaltata.

A perdere la vita è stato un uomo di 62 anni; a bordo del veicolo viaggiavano anche la moglie e la figlia 15enne, entrambe ferite e trasportate in codice rosso all’ospedale “Santissima Annunziata” di Taranto, dove sono ancora ricoverate in prognosi riservata.

L’arrivo dei soccorsi e la mobilità

Nel giro di pochi minuti sul posto sono intervenute le autoambulanze del 118, i vigili del fuoco, le squadre dell’Anas, pattuglie dei carabinieri, polizia e polizia locale di Manduria. Il traffico è rimasto bloccato per ore, con deviazione su viabilità secondaria.