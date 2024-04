Sono tre le persone rimaste ferite in un incidente sulla Strada di Grande Comunicazione Jonio-Tirreno. Tre veicoli sono rimasti coinvolti in uno scontro semi frontale.

Grave incidente sulla Ionio-Tirreno: tre feriti

Un grave incidente stradale si è verificato sulla Strada di Grande Comunicazione Jonio-Tirreno, al confine tra i territori comunali di Mammola e Cinqufrondi. Il bilancio di questo terribile schianto semi frontale è di tre persone ferite, di cui una in modo molto serio, anche se fortunatamente non in pericolo di vita.

Incidente frontale sulla Ionio-Tirreno

Nell’incidente sono rimasti coinvolti tre veicoli. Si tratta di uno scontro semi frontale che si è verificato a poca distanza dalla galleria della Limina. La persona che ha riportato le ferite più serie è di Siderno ed è stata trasportata e ricoverata all’ospedale Santa Maria degli Ungheresi di Polistena. Sul luogo dell’incidente sono arrivati gli agenti della Polstrada di Siderno.