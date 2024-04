Nel pomeriggio di oggi, mercoledì 3 aprile 2024, si è verificato un grave incidente stradale che ha coinvolto un’automobile e una moto. Il centauro è rimasto ferito.

Grave incidente tra auto e moto a Roccasecca

Nel primo pomeriggio di oggi, mercoledì 3 aprile 2024, si è verificato un grave incidente stradale tra un’automobile e una moto. Un impatto violentissimo, in cui è rimasto ferito il centauro. L’incidente è avvenuto in via Montello, nella periferia di Roccasecca. Sul posto sono intervenuti i soccorsi e i mezzi dell’Ares 118.

Incidente tra auto e moto a Roccasecca: dinamica da accertare

Per via della gravità delle ferite del centauro è stato necessario l’arrivo di un’eliambulanza, che ha trasportato il giovane in una struttura attrezzata della Capitale. La dinamica esatta dell’incidente è ancora in fase di accertamento da parte dei carabinieri della compagnia di Pontecorvo e della stazione di Roccasecca.