Grave lutto nell'Inter, morto a 26 anni il dirigente Alessandro Dallatorre

Era giovanissimo e molto amato, grave lutto nell’Inter, è morto a 26 anni il dirigente Alessandro Dallatorre. Un incidente stradale in galleria si è portato via una figura chiave del settore giovanile. Da quanto si apprende Dallatorre era un dirigente del settore giovanile dell’Inter ed il club nerazzurro ha annunciato il lutto della società. Tutto è accaduto nella galleria Santa Giulia quando la vettura alla cui guida era Dallatorre si è scontrata con un’utilitaria guidata da una ragazza 24enne di Ballabio.

Lutto Inter, morto Alessandro Dallatorre

Sulla dinamica dell’incidente stanno indagando le forze dell’ordine e i media spiegano che la donna è stata ricoverata in codice giallo all’ospedale di Lecco e sottoposta ad alcoltest e narcotest. Ecco il comunicato dell’Inter: “A seguito della tragica e improvvisa scomparsa nella scorsa notte di Alessandro Dallatorre sono state sospese tutte le attività sportive della preagonistica maschile e femminile previste nella giornata di oggi, sabato 25 marzo”. Ed oggi, prima di Atalanta-Inter Under 17 e di Inter-Parma Under 16 “verrà osservato un minuto di silenzio prima dell’inizio delle gare e le nostre squadre scenderanno in campo con il lutto al braccio”. Ma chi era Alessandro Dallatorre?

Le foto che parlano di lui al “Facchetti”

Il giovane era laureato in Scienze politiche al Sacro Cuore e nel settore giovale del calcio aveva già una lunga esperienza. Il suo vanto era essere diventato un allenatore delle squadre giovanili dell’Inter. E su Linkedin di sé scriveva: “Da anni nel mondo del calcio con passione e amore per questo sport”. Le foto social parlano per lui: con amici e calciatori e sempre con il campo del centro sportivo Giacinto Facchetti a fare da sfondo. Alessando era partito dalle juniores regionali del Cinisello, della Lombardina, e dalle Aquile della Brianza Taccona, con un ruolo da direttore sportivo nella Pro Lissone.