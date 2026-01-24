Il lutto che ha colpito Roberto Baggio con la scomparsa della madre Matilde Reginato mette in luce il legame profondo che lo ha accompagnato per tutta la vita. Dall’incoraggiamento durante il primo provino al sostegno dopo il grave infortunio del 1985, l’amore materno ha guidato il “Divin Codino” nei momenti decisivi della sua carriera, dimostrando come il calore familiare possa trasformare le difficoltà in forza e determinazione.

Un legame indissolubile e la forza dell’amore familiare

Matilde Reginato, moglie di Florindo Baggio, scomparso nel 2020, ha cresciuto otto figli, tra cui l’ex fuoriclasse del calcio mondiale. Roberto, che ha mosso i primi passi calcistici nel L.R. Vicenza e ha poi vestito le maglie di Fiorentina, Juventus e Brescia, ha sempre attribuito ai genitori un ruolo fondamentale nella sua vita e carriera. In particolare, il ricordo del grave infortunio del 1985 rimane indelebile: quando pensava che tutto fosse finito, è stata sua madre a spronarlo a non arrendersi, confermandogli il valore dell’amore e della presenza costante nella vita di un figlio.

Come lui stesso ha sottolineato più volte, “quel sostegno mi ha permesso di affrontare ogni sfida con coraggio“, rivelando un lato umano e sensibile che ha sempre accompagnato la leggenda sportiva del “Divin Codino”.

Grave lutto per Roberto Baggio: lo straziante annuncio dell’ex calciatore

Nella mattina del 24 gennaio 2026, Roberto Baggio ha condiviso sui social il doloroso annuncio della scomparsa di sua madre, Matilde Reginato. Accompagnando le parole con una foto che li ritrae sorridenti e abbracciati durante lo scorso Natale, il campione ha scritto: “Cara mamma, il tuo Amore mi ha dato la forza di scuotere l’Universo. Il mio debito di gratitudine verso te e Papà non finirà con questa vita“.

In poche ore, il post ha raccolto un’incredibile ondata di affetto e solidarietà da parte dei tifosi, dei colleghi e del mondo del calcio internazionale, testimoniando quanto il legame tra Baggio e la sua famiglia fosse profondo e sincero.