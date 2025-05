E’ scontro tra Giulia De Lellis e Alfonso Signorini dopo lo scoop della gravidanza. Ecco le parole del conduttore.

Gravidanza Giulia De Lellis, lo scontro con Signorini

Negli ultimi giorni non si parla altro che della gravidanza di Giulia De Lellis e del fatto che non sia stata lei ad annunciare di aspettare un figlio da Tony Effe.

Lo scoop infatti è stato del Settimanale Chi, che ha pubblicato in anteprima le foto dell’influencer con il pancione. Su ciò ha detto la sua anche Aurora Ramazzotti, con parole durissime, visto che anche per lei successe la stessa cosa quando aspettava Cesare. La De Lellis si è limitata, nelle sue stories, a lanciare una frecciatina a Chi: “invece di rompere con cose inappropriate e soprattutto e fuori luogo, che non sono state rivelate dai diretti interessati, parliamo di quanto è splendido il mio abito, ma la bellezza di questo vestito la vedete?”

Gravidanza Giulia De Lellis, scontro con Signorini: la replica del conduttore

Intervistato da Grazia Sambruna a “Boom!” Alfonso Signorini ha replicato così a Giulia De Lellis: “è chiaro che per una persona che ha fatto dei social la sua vita, perché comunque lei è una creatura social, appellarsi alla privacy fa proprio ridere, cioè onestamente. Probabilmente è anche un pò incavolata perché non può dare direttamente l’annuncio lei, con tutti i suoi sponsor e le sue varie entrature. Sono perfido? No sono realista. La De Lellis ha costruito un impero in questo modo.”