Gravissimo incidente a Conselice: morto un 15enne, ferito il fratello

Un terribile incidente stradale si è consumato a Conselice, nel pomeriggio del 21 ottobre 2022: bilancio di un morto e un ferito.

È una vera e propria tragedia quella che si è consumata a Conselice, nel pomeriggio di venerdì 21 ottobre 2022.

Nello scontro tra un’auto e un’autocisterna, un giovane di 15 anni è morto ed il fratello della vittima è rimasto ferito. Ecco tutti i dettagli.

Incidente stradale a Conselice: morto un 15enne, ferito il fratello

Erano da poco trascorse le ore 15:30 di venerdì 21 ottobre 2022, quando a Conselice, in provincia di Ravenna e più precisamente sulla via Bastia, si è consumato un drammatico incidente stradale.

Nello specifico, nello scontro tra un’autocisterna che trasportava oli vegetali e un’auto, Samuele Citrà ha perso la vita a soli 15 anni ed il fratello Francesco di 21 anni è rimasto ferito.

La vittima ed il fratello rimasto ferito viaggiavano a bordo della Ford Focus che è rimasta coinvolta nell’incidente, mentre il conducente dell’autocisterna è rimasto illeso.

La dinamica dell’incidente che si è consumato a Conselice

Per quanto riguarda la dinamica dell’incidente che si è consumato a Conselice, nel pomeriggio di venerdì 21 ottobre 2022, pare che il 21enne che si trovava alla guida della Ford Focus abbia invaso la corsia opposta alla sua, innescando così un tremendo ed inevitabile scontro frontale.

L’intervento dei soccorritori sul luogo dell’incidente

L’impatto tra l’autocisterna e la Ford Focus è stato violentissimo, tanto da far finire la Ford Focus in un fossato adiacente alla strada.

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti i Vigili del Fuoco, che hanno lavorato duramente per estrarre i corpi di Samuele e Francesco da ciò che è rimasto dell’auto.

Purtroppo per Samuele non c’è stato nulla da fare, mentre Francesco è stato trasportato d’urgenza all’Ospedale Bufalini di Cesena, pare che non sia in pericolo di vita.