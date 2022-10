Lucca, incidente a Santa Maria del Giudice: investiti due fidanzati. Lui è grave

Nel quartiere di Lucca di Santa Maria del Giudice, due giovani fidanzati sono stati travolti da un'auto. Le condizioni di lui sono critiche.

Un dramma ha sconvolto Santa Maria del Giudice, quartiere della città di Lucca, dove due fidanzati sono stati investiti da un’auto nella serata di giovedì 20 ottobre, intorno alle 21. Stando a quanto riporta Today.it, i due poco prima che si consumasse l’incidente, stavano camminando lungo la strada mano nella mano.

C’è apprensione per le condizioni del fidanzato 38enne che sarebbero molto critiche. Immediata la chiamata ai soccorsi che sono intervenuti sul posto con due ambulanze e un’automedica.

Lucca, incidente a Santa Maria del Giudice: la vicenda

Non sarebbe ancora chiara la dinamica della vicenda. A travolgere i due giovani è stata una utilitaria. Nell’impatto il 38enne è finito a terra, privo di coscienza. quindi è stato immediatamente soccorso dagli operatori sanitari del 118 e trasportato al pronto soccorso di Cisanello.

Avrebbe inoltre riportato un grave trauma facciale e sospette fratture.

Le condizioni della ragazza

Non ci sono state invece fortunatamente gravi conseguenze per la giovane che in era evidente stato di choc e avrebbe riportato lievi ferite, infine è stata trasferita in codice verde al nosocomio San Luca dalla Misericordia di Massa Macinaia. Nel frattempo, sul luogo dell’impatto sono giunti gli agenti della polizia municipale e una volante, al fine di effettuare le verifiche di rito.