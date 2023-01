Green pass falsi, Selvaggia Lucarelli asflata Madame: "Una supercazzola, meglio tacere"

La cantante Madame è attualmente indagata nell’ambito di un’inchiesta sui Green Pass falsi e sui social ha scritto un post per fornire la sua versione dei fatti.

Selvaggia Lucarelli ha replicato alle sue parole.

Selvaggia Lucarelli contro Madame

In queste ore Madame ha rotto il silenzio via social a causa dell’indagine che la vede protagonista per i Green pass falsi. La cantante ha scritto di provenire da una famiglia che non crede alla medicina tradizionale e ha dichiarato che solamente ora starebbe proveddendo a sottoporsi alle vaccinazioni obbligatorie. Selvaggia Lucarelli ha replicato alle sue affermazioni scrivendo via social:

“Ho letto il lungo e confuso post di Madame su Instagram.

Qualcuno le spieghi che della sua supercazzola sulle paure dei vaccini non ci interessa nulla. Il problema è se abbia o no esibito un greenpass falso e in più occasioni, perché di questo è accusata. Tra l’altro confessa di aver preso antibiotici e cortisone (quindi la medicina tradizionale va bene quando fa comodo, magari per lavorare) e di non aver mai fatto alcun vaccino obbligatorio (quindi a scuola come ci andava???) e, guarda caso, di aver deciso di vaccinarsi proprio un attimo prima di scoprire di essere indagata (e quindi di averlo iniziato a fare un attimo dopo la notifica).

Era meglio continuare a tacere.”

Al momento la cantante non ha risposto alle parole della giornalista e in tanti sono in attesa di sapere quali saranno gli esiti della vicenda. La questione potrebbe costare alla cantante anche l’esclusione dal Festival di Sanremo 2023.