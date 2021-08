Green pass, Galli contro i furbetti: “Persuaderli che il vaccino è l’unica strategia”

Massimo Galli si è schierato contro i furbetti da Green pass. Secondo lui l'unica strategia è quella di convincerli a vaccinarsi.

Massimo Galli si è schierato contro i furbetti da Green pass. Secondo lui l’unica strategia è quella di convincerli a vaccinarsi, soprattutto ora che a settembre tutto ripartirà e che c’è grande confusione sulla terza dose.

Galli contro i furbetti da Green pass: le truffe da certificato

La decisione di mettere il Green pass obbligatorio in moltissime attività ha diviso la popolazione italiana, tra coloro che sono d’accordo e coloro che sono contrari. Una parte della popolazione ha addirittura deciso di cercare di truffare chi ha sempre rispettato tutte le regole, cercando di utilizzare un certificato verde falso. Questo comportamento è stato attaccato da Massimo Galli, docente di Malattie infettive all’Università Statale e primario all’ospedale Sacco di Milano.

La speranza del medico è che le persone che cercano di aggirare le regole, andando anche contro chi le ha sempre rispettate, vengano fermate il prima possibile.

Galli contro le truffe del Green Pass: “Non mi stupiscono molto”

Quelli che vengono definiti “furbetti da Green pass” sono coloro che non vogliono vaccinarsi ma che cercano in tutti i modi di ottenere un certificato falso. Lo fanno tramite il telefonino, ricorrendo ad un nome falso, al Qr code contraffatto, alle date finte dei tamponi.

Lo scopo è quello di cercare di entrare nei locali e nei luoghi in cui non possono accedere, mentendo. “Non mi stupiscono molto. È un tipo di comportamento che non fa piacere sentire ma che ci si poteva aspettare, soprattutto in un Paese dove la ‘creatività’ in questi ambiti non manca” ha dichiarato Massimo Galli, molto contrariato per l’atteggiamento di queste persone. Gli italiani hanno spesso avuto iniziative del genere, come ha sottolineato il primario dell’Ospedale Sacco di Milano.

In questo caso molti italiani hanno cercato di passare inosservati esibendo dei certificati falsi.

Galli contro furbetti da Green pass: “La strategia”

Di fronte ad atteggiamenti di questo tipo “è evidente che dobbiamo fare di tutto per persuadere le persone a vaccinarsi, vaccinarsi, vaccinarsi. Perché è l’unica strategia ‘furba’ per uscirne“. Sono queste le parole di Massimo Galli, sempre più convinto che l’unica strategia davvero utile sia quella di convincere le persone a vaccinarsi, in modo da contrastare realmente la diffusione del Covid, utilizzando anche il Green pass e cercando di fermare questi “furbetti”.