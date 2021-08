Green pass obbligatorio a scuola, quali sono le regole per i bambini tra i 6 e i 12 anni?

Il Green pass sarà obbligatorio a scuola, ma ci sono ancora alcuni punti da chiarire. Quali saranno le regole per i bambini tra i 6 e i 12 anni?

Il Green pass sarà obbligatorio a scuola, ma ci sono ancora alcuni punti da chiarire. Il personale scolastico sarà obbligato a presentare il certificato, così come gli studenti dell’Università. Ma come saranno le regole per i bambini tra i 6 e i 12 anni?

Green pass obbligatorio a scuola per il personale

Il Governo ha deciso che a settembre torneranno in classe solo gli insegnanti dotati di Green pass. Tutti coloro che non avranno il certificato verranno sospesi, come affermato da Patrizio Bianchi, ministro dell’Istruzione, che ha aggiunto che non si tratta di una misura punitiva ma “di tutela”. Lo scopo principale è quello di garantire un rientro a scuola in presenza, in totale sicurezza. Per quanto riguarda i controlli, però, sono nate alcune proteste da parte dei presidi.

Per questo il ministero della Salute sta ideando un sistema di comunicazione con le segreterie dei vari istituti per capire in modo tempestivo chi è in regola. Il governo sta anche lavorando per effettuare ogni 15 giorni test salivari ad alunni delle scuole elementari e medie su alcune classi “campione”, per un montoraggio continuo.

Green pass obbligatorio a scuola: gli studenti

Per il momento non è previsto nessun obbligo di Green pass per gli studenti, tranne quelli universitari.

Il ministro Bianchi ha dichiarato di avere molta fiducia nei giovani e di essere convinto che la campagna vaccinale degli over 12 andrà avanti molto bene. Per quanto riguarda i bambini dai 6 ai 12 anni non vi è la possibilità di vaccinarsi, per cui avere il Green pass per loro significherebbe effettuare tamponi con costanza, oppure essere già guariti dal Covid. Per questo in tanti iniziano a chiedersi quali saranno le regole a scuola per la fascia d’età 6-12, visto che non hanno la possibilità di effettuare il vaccino e di avere il Green pass come, invece, è possibile per i ragazzi più grandi.

Green pass obbligatorio a scuola: le regole dai 6 ai 12 anni

Le regole a scuola per i bambini dai 6 ai 12 anni, per cui al momento non è previsto il vaccino e per cui non è obbligatorio il Green pass, non saranno molto diverse da quelle dello scorso anno, anche se sono state inserite alcune piccole novità. Dai 6 anni in su la mascherina rimarrà obbligatoria all’interno degli istituti. Saranno previsti turni differenziati di entrata e di uscita, per evitare gli assembramenti. L’educazione fisica si potrà fare in palestra al chiuso, mantenendo il distanziamento e con turni differenziati, come nelle mense. Le finestre dovranno essere aperte spesso per garantire il ricambio di aria, ma non è più previsto l’obbligo di mantenere la distanza di 1 metro, anche se è sempre raccomandato. Un solo genitore potrà accompagnare e andare a prendere i figli a scuola, mentre i colloqui con gli insegnanti si faranno online. La novità è che non verrà più misurata la temperatura davanti alla scuola, ma sarà responsabilità della famiglia misurarla a casa.