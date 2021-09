Green Pass, Paolo Brosio: “Anticostituzionale e discriminatorio. Firmerò per abolirlo”

Il noto giornalista Paolo Brosio ha affermato che il Green Pass è anticostituzionale e discriminatorio. "Firmerò per abolirlo".

Da quando è stato introdotto, il Green Pass è stato uno dei più accesi temi di discussione. Un tema che è diventato, se possibile, ancora più scottante con l’introduzione dell’obbligo di questo strumento. Tra le persone che hanno condannato la certificazione verde senza se e senza ma si è unito anche il noto giornalista Paolo Brosio che, in un’intervista ad Adnkronos ha affermato che il Green Pass è uno strumento “anticostituzionale e discriminatorio”.

“Gli atti del presidente del consiglio Draghi sono illegittimi e violano la costituzione. In nessun paese europeo c’è l’obbligatorietà a vaccinarsi, neanche in Germania e chi non si vaccina il tampone lo prende a prezzi bassissimi”, ha aggiunto.

Green Pass Paolo Brosio: “Non sono contrario al vaccino, ma all’obbligatorietà per tutti gli italiani”

Brosio ha inoltre proseguito affermando di non essere contrario al vaccino in sè quanto piuttosto alla sua obbligatorietà verso una determinata categoria di persone e “soprattutto ai più piccolini perché è stato dimostrato che i bambini hanno un’immunità naturale.

Il vaccino è uno strumento importante per contrastare il virus ma non è lo strumento più importante e più attendibile perché in questi mesi è stato dimostrato che non dà un’immunità assoluta”.

Green Pass Paolo Brosio, “Il vaccino non è la soluzione di tutti i mali”

Brosio ha inoltre affermato che il vaccino non è la soluzione di tutti i mali: “Il vaccino contribuisce a contrastare il virus ma non è efficace come si era detto all’inizio.

Il vaccino non è la soluzione di tutti i mali. Se c’è un 15 o 20 per cento di popolazione che non vuole fare il vaccino, che sta in casa e va tamponata al lavoro quale è il problema?”. Si è quindi chiesto perché non puntare su un diverso tipo di terapia attraverso cure domiciliari precoci: “Se c’è l’Azitromicina è il Cortisone o l’Eparina che funzionano contro il Covid perché non puntare sulle cure domiciliari precoci?”

Green Pass Paolo Brosio, “Basta con questa storia del vaccino a tutti i costi”

Infine a partire dalla sua recente esperienza con il covid, ha affermato di non volersi vaccinare: “Io ho avuto il Covid e sono immune naturalmente, perché dovrei vaccinarmi? Basta con questa storia del vaccino a tutti i costi”. Ha quindi concluso spiegando che non ci si deve necessariamente vaccinare: Bisogna usare le cure che già abbiamo a disposizione e dobbiamo proteggerci tutti, vaccinati e non. Questa è una malattia subdola e tremenda. Bisogna proteggersi e ogni tanto controllare anche i polmoni, è l’unica via che abbiamo”.