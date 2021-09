Una dirigente è stata sospesa in provincia di Venezia per il green pass. La vicenda non è però definitiva: i dettagli.

La questione del green pass a scuola continua a tenere banco. Una dirigente scolastica di Dolo, in provincia di Venezia, è stata sospesa dal servizio: la dirigente Barbara Paggetti non si sarebbe vaccinata contro il Covid-19, così come non avrebbe voluto sottoporsi al tampone.

Attualmente la donna è stata sospesa fino al 31 dicembre 2021, ma tutto potrebbe cambiare qualora la donna decida di sottoporsi al tampone o decidere di aderire alla campagna vaccinale contro il Coronavirus. La decisione è giunta direttamente dall’ufficio scolastico regionale mediante una nota.

Proprio per questo potrà tornare a lavorare con un tampone ogni 48 ore o con il vaccino, non c’è altra soluzione.

Si tratta di una dirigente nominata di recente. La donna ha iniziato a lavorare come preside nel 2019.

