Gregorio Bucci e Cristian Sunica, due 15enni di Padova, sono usciti per andare a scuola e sono scomparsi. Potrebbero essere partiti per la Francia.

Gregorio Bucci e Cristian Sunica sono due ragazzini di 15 anni di Padova. Sono usciti per andare a scuola, ma hanno fatto perdere le loro tracce. Potrebbero essere partiti per la Francia.

Gregorio e Cristian escono per andare a scuola e scompaiono: si cercano i due 15enni

Gregorio Bucci, 15enne di Borgoricco, a Padova, è scomparso da due giorni. Il ragazzino è uscito di casa per andare a scuola e ha fatto perdere le sue tracce. Non è mai arrivato all’Istituto tecnico Severi. La famiglia pensa che possa essersi allontanato con l’amico Cristian Sunica, residente a Camposampiero. I due potrebbero essere partiti per la Francia, per andare a trovare un conoscente di cui non si conosce l’identità.

I genitori di Gregorio, nato il 5 marzo 2007, non hanno voluto rilasciare dichiarazioni per non intralciare le forze dell’ordine, che stanno cercando i due ragazzi.

Le ricerche vanno avanti

Le forze dell’ordine stanno mantenendo il massimo riserbo sulla vicenda, ma le ricerche continuano ad andare avanti senza sosta. Gregorio Bucci avrebbe portato con sé i documenti d’identità e circa 300 euro, ma non ha preso il cellulare.

Il 15enne non ha problemi di salute e ha sempre avuto un ottimo rapporto con la famiglia. I carabinieri del Comando Provinciale approfondiranno i fatti nelle prossime ore, effettuando verifiche sul cellulare del ragazzo, che si è allontanato con l’amico Cristian Sunica. I familiari, sul web, hanno chiesto di fornire qualsiasi informazione alle forze dell’ordine. La madre e il padre hanno anche fornito i numeri di cellulari personali.