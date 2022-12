Un nuovo straordinario traguardo per lo sport italiano è stato raggiunto questa mattina da Gregorio Paltrinieri, che ha trionfato negli 800SL portandosi a casa un meritatissimo oro e bissando il successo dei 1500 di pochi giorni fa.

Si tratta, tra le altre cose, di una medaglia d’oro che ha un peso speciale rispetto a molte altre già conquistate in passato da “Greg“: è infatti stata la prima volta in assoluto che si è corso su questa distanza in vasca corta; lo sportivo, inoltre, ha stabilito con il crono di 7.29.99 il record di questi campionati del Mondo di nuoto.

Gregorio Paltrinieri: il commento dopo la vittoria negli 800 SL ai Mondiali di nuoto di Melbourne

Ecco le parole di Gregorio Paltrinieri (che ha battuto il collega norvegese Christiansen, argento, e quello francese Fontaine, bronzo) subito dopo questa straordinaria vittoria:

È stata una gara più difficile del previsto, credevo di fare meno, ma visto anche l’andamento degli altri ho cercato di vincerla. Ho cercato di partire forte, ma non ce l’ho fatto. Ho tirato nella parte finale, è stata una gara più difficile dei 1500 stile. Sono contento di aver portato a casa la medaglia. […] I record vanno e vengono, l’importante è esserci e vincere. Siamo forti: lo dimostriamo giorno dopo giorno, campionato dopo campionato.

Pioggia di ori per l’Italia

Quello di Paltrinieri negli 800 SL di quest’oggi non è certo stato l’unico traguardo conquistato dal nostro team in trasferta in Australia.

L’Italia ha infatti ottenuto anche la medaglia d’oro con il record del mondo nella staffetta 4×50 mista maschile ai mondiali in vasca corta di Melbourne: Mora, Martinenghi, Rivolta e Deplano hanno chiuso con il crono di 1.29.72. Si tratta della quarta medaglia d’oro per l’Italia.