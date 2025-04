Guasti e ritardi bloccano l'esodo pasquale in Puglia

Un inizio di Pasqua difficile per i viaggiatori

Il 17 aprile, giorno di inizio delle festività pasquali, ha visto un esodo massiccio verso la Puglia, ma non senza complicazioni. Un incidente ferroviario ha bloccato i treni, creando un caos senza precedenti. Un frecciarossa, diretto a Brindisi, ha investito un gregge di pecore tra Incoronata e Orta Nova, causando gravi ritardi e disagi per i passeggeri.

L’incidente ha avuto ripercussioni immediate sulla circolazione ferroviaria, con ritardi che hanno raggiunto le tre ore e cancellazioni di numerosi treni regionali.

Le conseguenze del guasto alla linea elettrica

Nonostante l’incidente, la situazione è ulteriormente peggiorata a causa di un guasto alla linea elettrica. Le forti raffiche di vento hanno abbattuto un palo della luce, bloccando ulteriormente la circolazione sulla tratta Foggia-Bari. I viaggiatori, già provati dall’incidente, si sono trovati a dover affrontare un’ulteriore attesa, con treni che hanno accumulato ritardi fino a 180 minuti. La comunicazione di Trenitalia ha confermato che la circolazione era in graduale ripresa, ma i disagi continuavano a farsi sentire anche il giorno successivo.

Disagi nelle stazioni e tra i passeggeri

Le stazioni di Bari e Lecce sono diventate il teatro di un vero e proprio caos. I passeggeri, in attesa di treni che non arrivavano, hanno vissuto momenti di tensione e frustrazione. I treni Frecciarossa e Intercity hanno registrato ritardi significativi, con tempi di percorrenza che si sono allungati notevolmente. Alcuni viaggiatori hanno segnalato di aver impiegato fino a 280 minuti per percorrere i 150 chilometri che separano Bari da Lecce. La situazione è stata aggravata dalla mancanza di informazioni chiare e tempestive da parte delle compagnie ferroviarie, lasciando i passeggeri in balia di un destino incerto.