Guasto sulla ISS: astronauti bloccati

Operazione di soccorso per i tre astronauti bloccati nell'Iss a causa di un guasto: la partenza della nuova Soyuz è prevista per il 24 febbraio.

L’agenzia spaziale russa ha fatto sapere che la ISS ha subito un guasto a causa di un micrometeorite.

Ritardato il ritorno sulla Terra degli astronauti.

Guasto alla Stazione spaziale Internazionale: colpita da un meteorite

Roscosmos, l’agenzia spaziale russa, ha comunicato che i suoi due astronauti a bordo della Stazione spaziale internazionale non dovrebbero fare rientro sulla Terra fino a settembre. Così passerebbe un anno dal loro loro arrivo sulla ISS.

Infatti, la Soyuz MS-22 – il veicolo spaziale – partita a dicembre e agganciata alla Iss è stata colpita da un micrometeorite ed è stata danneggiata.

Le operazioni per il recupero degli astronauti

Inizialmente in programma per il 20 febbraio, è stato riprogrammato per venerdì 24 febbraio il lancio della navetta d’emergenza Soyuz MS-23. La missione è quella di riportare sulla Terra dalla Stazione spaziale internazionale gli astronauti russi, Dimitri Petelin e Sergey Prokopyev, e l’americano, Frank Rubio, dopo che la Soyuz MS-22 è stata danneggiata.

Dopo una serie di analisi la Roscosmos ha fatto sapere ufficialmente le tempestiche del piano di soccorso: