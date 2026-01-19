Guatemala: Stato di Emergenza per Violenze nelle Prigioni

Negli ultimi giorni, il Guatemala ha vissuto un drammatico incremento di violenza, culminato nella dichiarazione di uno stato di emergenza da parte del presidente Bernardo Arevalo. Questo provvedimento è stato adottato dopo che un gruppo di bande criminali ha preso in ostaggio diverse decine di persone all’interno di tre istituti penitenziari e ha ucciso almeno sette agenti di polizia in quello che appare come un attacco di ritorsione.

Il presidente Arevalo ha reso noto che le misure straordinarie dureranno per 30 giorni e comporteranno limitazioni alle libertà civili, consentendo alle forze di sicurezza di arrestare e interrogare sospetti senza necessità di un mandato giudiziario. Tale decisione, pur avendo effetto immediato, dovrà essere confermata dal Congresso guatemalteco.

I fatti

La crisi è esplosa durante il fine settimana quando i dirigenti carcerari hanno deciso di limitare i privilegi concessi ai leader delle bande, in particolare Aldo Duppie, noto come El Lobo, a capo della banda Barrio 18. Questo provvedimento ha scatenato una serie di moti all’interno delle carceri, con prigionieri che hanno preso in ostaggio 46 guardie e membri del personale in tre strutture di detenzione nella capitale.

Risposta delle forze dell’ordine

Le forze di sicurezza, composte da polizia e militari, hanno reagito rapidamente, effettuando raid notturni per riprendere il controllo delle prigioni. Durante queste operazioni, Duppie è stato catturato e mostrato in un’immagine con una camicia macchiata di sangue. Tuttavia, la risposta della criminalità non si è fatta attendere: attacchi coordinati contro le forze di polizia hanno portato alla morte di almeno sette agenti, con dieci feriti.

Le dichiarazioni ufficiali e le reazioni internazionali

In un discorso alla nazione, il presidente Arevalo ha denunciato le azioni delle bande, affermando che l’obiettivo di tali omicidi era quello di intimorire sia le forze di sicurezza che la popolazione civile. Ha inoltre sottolineato che non cederà alla paura e continuerà a combattere contro il dominio della violenza. In segno di lutto per le vittime, ha proclamato tre giorni di commemorazione nazionale.

Il coinvolgimento degli Stati Uniti

Il governo degli Stati Uniti ha classificato le bande Barrio 18 e Mara Salvatrucha (MS-13) come organizzazioni terroristiche, riconoscendo l’impatto devastante che hanno avuto sulla sicurezza in Guatemala. Queste bande sono accusate di estorsione, traffico di droga e omicidi su commissione, aggravando ulteriormente la situazione sociale ed economica del paese.

Prospettive future

Il governo guatemalteco, con l’appoggio dell’esercito, ha annunciato che continuerà a mantenere un forte presidio nelle strade per combattere l’onnipresenza delle bande. Con la violenza in aumento e la popolazione sempre più in preda alla paura, la sfida per il presidente Arevalo e il suo governo è quella di ripristinare la sicurezza e la fiducia tra i cittadini, spesso sopraffatti dalla criminalità.

Il futuro del Guatemala dipenderà dalla capacità delle autorità di affrontare non solo le bande criminali, ma anche le cause profonde della violenza, come la povertà e l’ineguaglianza sociale. La speranza è che le misure adottate possano portare a un cambiamento significativo e duraturo per il paese.