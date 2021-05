Guenda Goria felice accanto al suo nuovo fidanzato: come e quando lo ha conosciuto

Accantonato Telemaco, Guenda Goria appare finalmente felice accanto al suo nuovo fidanzato, il producer e attore Mirko Gancitano

Messa definitamente da parte la tormentata storia con Telemaco, il cuore di Guenda Goria è ora occupato dal suo nuovo fidanzata. La figlia di Maria Teresa Ruta, reduce dal Grande Fratello Vip 5, è infatti rimasta stregata da Mirko Gancitano, conosciuto circa un mese fa in quel di Sharm el-Sheikh, dove la pianista 32enne ha una casa al Domina Coral Bay.

Come rivela “Chi Magazine”, tra loro la scintilla è scattata proprio nel resort, dove il giovane alloggiava mentre per un progetto professionale.

La conoscenza tra Guenda e Mirko si è dunque fatta sempre più interessante e oggi, come assicura sempre il magazine diretto da Alfonso Signorini, fanno coppia fissa e si frequentano anche a Milano.

Ma chi è Mirko Gancitano? Anche lui ha 32 anni ed è originario di Mazara del Vallo in Sicilia. Con l’artista originaria di Roma condivide la passione per lo spettacolo, essendo impegnato come producer nonché nelle vesti di attore. A Sharm el-Sheikh stava infatti lavorando come assistente di Alex Belli.

