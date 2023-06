Guendalina Tavassi e il fisico da capogiro: "Vi svelo il mio segreto"

Guendalina Tavassi ha replicato contro chi l’ha presa di mira per il suo aspetto fisico sempre perfetto e per le sue presunte foto “ritoccate” sui social, e ha svelato quale sarebbe il segreto della sua forma fisica.

Guendalina Tavassi: il segreto della forma fisica

Guendalina Tavassi ha deciso di replicare contro chi l’ha presa di mira sui social sostenendo che alcune delle sue foto fossero ritoccate e che lei non avrebbe davvero mangiato ciò che avrebbe mostrato sui social (compresi dolci e pietanze fritte). La sorella di Edoardo Tavassi ha replicato affermando: “Vi svelo un po’ dei miei trucchetti. Compenso, care ragazze mie. Quindi se so che ho fatto una settimana orribile, dove ho mangiato fritto, dolci, di tutto e di più, o la sera mi faccio la passata di verdure (che vedete sempre) oppure inizio la settimana mangiando bene e poi il venerdì e il sabato mi sfondo. Dovete seguire i miei consigli”, ha confessato nelle sue stories, e ancora:

“Poi c’è un’altra cosa che io faccio. Chi mi conosce sa che odio la palestra. Vado lì una settimana e poi mi annoio perché non vedo subito il risultato. Però ci sono delle ragazze che io invidio tantissimo, perché si svegliano all’alba, corrono e vanno in palestra. Però c’è una cosa che io faccio di nascosto. Cioè non di nascosto, ma non lo volevo sbandierare ai quattro venti, perché è una cosa che ci vuole pochissimo tempo e quindi continuassero a uccidersi in palestra. Io mi faccio i miei workout ormonali che durano massimo 30 minuti e senza neanche faticare troppo, perché sono proprio studiati per perdere peso, per rassodare ed eliminare la cellulite”