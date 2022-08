Guendalina Tavassi, la figlia Gaia Nicolini finalista a Miss Italia: le prime parole della ragazza.

Gaia Nicolini, prima figlia di Guendalina Tavassi, è finalista di Miss Italia. La ragazza è stata eletta Miss Cinema e adesso spera di riuscire a conquistare la corona di bellezza nostrana più bella dello Stivale.

Guendalina Tavassi: la figlia finalista di Miss Italia

Guendalina Tavassi, dopo l’avventura all’Isola dei Famosi, sta vivendo un periodo molto emozionante. La prima figlia Gaia Nicolini, avuta quando aveva soltanto 17 anni, è finalista di Miss Italia ed è stata eletta Miss Cinema. “Penso di aver fatto sempre tutto per il suo bene, non ho vissuto niente della mia infanzia, adolescente, perché ero piccola e preferivo stare dietro a lei. Ho rinunciato a tutto ma per la cosa più importante della mia vita, lei“, ha dichiarato recentemente Guendalina in merito alla pargola.

Le prime parole di Gaia Nicolini

Via Instagram, Gaia Nicolini ha così commentato il posto da finalista a Miss Italia:

“Posso solo dire grazie. Sono super emozionata e ancora non credo ai miei occhi, è stata la mia prima esperienza e devo dire che è stato davvero incredibile. Oltre tutto mi sono veramente divertita e ho conosciuto delle ragazze davvero speciali. Il ringraziamento più grande va al team di Miss Italia che mi ha subito fatto ambientare e sentire a casa, ancora grazie. Questa mia vittoria la dedico alla mia famiglia e ai miei fratelli che per me sono tutto, vi amo”.

La figlia di Guendalina adesso dovrà partecipare alle sfilate finali, con la speranza di vincere il titolo di Miss Italia.

Gioia in casa Tavassi-Nicolini

Neanche a dirlo, la Tavassi è super orgogliosa che sua figlia sia finalista di Miss Italia. Idem per papà Remo Nicolini, che sui social si paragona al “padre di Totti“. Su Instagram, Guendalina ha così commentato la fascia di Miss Cinema della pargola: “Noi ti amiamo tantissimo, sei speciale amore mio, bravissima“.