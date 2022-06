Guendalina Tavassi torna in studio all'Isola dei Famosi: in ballo c'è una sorpresa per il fratello Edoardo.

Guendalina Tavassi approderà finalmente nello studio dell’Isola dei Famosi. L’ex naufraga, dopo il suo ritiro, è sparita dai radar, ma adesso ha finalmente ricevuto l’invito di Ilary Blasi per fare una sopresa al fratello Edoardo.

Guendalina Tavassi in studio all’Isola dei Famosi

Dopo il suo ritiro dall’Isola dei Famosi perché non ha accettato il proglungamento del programma, Guendalina Tavassi non ha avuto accesso allo studio. Il motivo è stato spiegato da lei stessa, intervistata da Fanpage.it: “Il contratto scadeva il 23 maggio, data in cui sarebbe dovuto finire il programma. Quando l’Isola ha scelto di prolungare, ci sono stati forniti nuovi contratti con un prolungamento di un mese e mezzo che non ho firmato perché altrimenti non sarei potuta andare via.

Chiaro che se volessero invitarmi, possono farlo“. L’invito a cui ha fatto riferimento Guendalina è arrivato e finalmente la vedremo in studio.

Quando la vedremo in studio all’Isola?

La Tavassi farà la sua comparsa in studio all’Isola dei Famosi nel corso della puntata di lunedì 6 giugno 2022. Ad annunciarlo è stata proprio lei, via Instagram, mentre stava facendo il cambio di stagione:

“In tutto questo devo scegliere pure un vestito, perché finalmente sarò in puntata e devo fare una sorpresa a Edoardo. Quindi mi raccomando tutti collegati con l’Isola”.

Guendalina è stata per ben 3 mesi in Honduras, motivo per cui non ha ancora avuto tempo di fare il cambio di stagione dell’armadio. Cosa indosserà per la diretta dell’Isola? Lo scopriremo guardando la puntata del reality condotto da Ilary Blasi.

Guendalina: confronto con Laura Maddaloni in arrivo?

Oltre alla sorpresa ad Edoardo, molto probabilmente, Guendalina avrà anche un confronto con Laura Maddaloni. Qualche giorno fa, infatti, la Tavassi si è scagliata contro di lei: “Il perdente è Laura Maddaloni perché diceva di essere la più forte.

Se lo diceva da sola ed effettivamente lo era, ma di Playa Sgamada però“.