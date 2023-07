La vera e propria controffensiva da parte dell’Ucraina ai danni della Russia è iniziata da un mese, ma nelle ultime ore c’è stata una svolta importante. L’esercito ucraino, infatti, ha avviato una grande operazione militare nella regione di Zaporizhzhia.

Russia, la guerra e la controffensiva ucraina: “Un assalto massiccio”

Il ministero della Difesa russo lo ha definito un “Assalto massiccio“, facendo riferimento all’ultimo movimento militare dell’Ucraina nelle due città di Orikhiv e Robotyne, nell’ambito della controffensiva. Sono stati anche alcuni funzionari statunitensi e analisti militari a confermare quanto sta avvenendo nei pressi del confine, perché l’Ucraina al momento non ha confermato nessuna operazione. Nemmeno sulle dimensioni della controffensiva ci possono essere dati certi, gli unici presenti sono pervenuti da fonti russe e hanno dichiarato la presenza di tre battaglioni di soldati per un totale di circa 3 mila unità.

L’avanzata ucraina e la guerra con la Russia

L’Institute for the Study of War ha citato dei filmati geolocalizzati da cui si evincerebbe che l’esercito ucraino sarebbe riuscito ad avanzare per circa due chilometri e mezzo a est di Robotyne. I russi, poi, sarebbero riusciti in qualche modo ad arrestare la prima avanzata, ma non a far ritornare gli ucraini al punto di partenza. L’operazione continuerà ancora per altre settimane.