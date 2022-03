Guerra in Ucraina: è stato dichiarato concluso il terzo round di negoziati che ha coinvolto la delegazione russa e la delegazione ucraina.

È stato dichiarato concluso il terzo round di negoziati che ha visto la delegazione russa e la delegazione ucraina confrontarsi sul futuro della guerra in Ucraina, scaturita a seguito dell’invasione ordinata da Mosca.

Guerra in Ucraina, concluso il terzo round di negoziati: “Piccoli sviluppi positivi su corridoi umanitari”

Nel tardo pomeriggio di lunedì 7 marzo, il terzo round di negoziati tra i rappresentanti delle delegazioni inviate da Mosca e da Kiev per confrontarsi sulla guerra in Ucraina si è concluso. La conclusione delle trattative è stata comunicata dall’ambasciata russa Minsk, in Bielorussia.

La notizia è stata confermata anche dal consigliere del presidente ucraino Volodymyr Zelensky, Mikhailo Podolyak, attraverso un tweet. Nello specifico, il messaggio condiviso dal consigliere Podolyak riporta quanto segue: “Il terzo round dei negoziati è finito.

Ci sono piccoli sviluppi positivi nel miglioramento della logistica per i corridoi umanitari – e ha aggiunto –. Sono continuate intense consultazioni politiche sul blocco politico, insieme al cessate il fuoco e alle garanzie di sicurezza”.

The third round of negotiations has ended. There are small positive subductions in improving the logistics of humanitarian corridors… Intensive consultations have continued on the basic political block of the regulations, along with a ceasefire and security guarantees. pic.twitter.com/s4kEwTNRhI — Михайло Подоляк (@Podolyak_M) March 7, 2022

In relazione all’attivazione dei nuovi corridoi umanitari prevista per la giornata di martedì 8 marzo, il caponegoziatore della delegazione russa, Vladimir Medinsky, citato dalla Tass, ha dichiarato: “La Russia si augura che domani i corridoi umanitari funzionino”.

L’ex ministro della Cultura Medinsky, inoltre, ha anche affermato: “Gli ucraini ci hanno dato assicurazioni, noi speriamo che i corridoi umanitari saranno aperti da domani. Le nostre aspettative non si sono attuate”.

Kiev, almeno quattromila persone devono essere evacuate

Poco dopo la chiusura dei negoziati tra le delegazioni, le sirene antiaereo hanno ricominciato a suonare a Kiev. Il nuovo attacco russo messo in atto contro la capitale ucraina è stato annunciato dalla municipalità attraverso il suo profilo Telegram ufficiale. I cittadini ucraini, quindi, sono stati esortati a nascondersi rapidamente nei rifugi.

A quanto si apprende, il ministro dell’Interno ucraino Denis Anatolijovic Monastirskij ha riferito che almeno 4 mila persone devono essere ancora evacuate dalla periferia di Kiev. Il ministro, inoltre, si è duramente scagliato contro Mosca accusando il Cremlino di fare “tutto quello che può per prevenire i corridoi umanitari”.

Colloqui Scholz-Biden-Macron-Johnson sulla guerra in Ucraina

Intanto, il cancelliere tedesco Olaf Scholz ha partecipato a una videoconferenza con il presidente americano Joe Biden, il presidente francese Emmanuel Macron e il primo ministro britannico Boris Johnson. Secondo quanto riferito da una nota diramata dalla cancelleria tedesca, il confronto tra i quattro leader si è incentrato sulla “preoccupazione per un’ulteriore escalation russa e per la questione dell’assistenza umanitaria nell’area di crisi”.

È stato riferito, inoltre, che i leader hanno “concordato che la protezione dei civili debba avere la più alta priorità” mentre è stata ribadita la richiesta alla Russia di “porre immediatamente fine all’invasione che viola il diritto internazionale”.

La Casa Bianca, invece, ha diramato una nota per sottolineare che Scholz, Biden, Macron e Johnson hanno anche ribadito la loro “determinazione a continuare ad aumentare i costi sulla Russia per la sua invasione ingiustificata e non provocata dell’Ucraina. I quattro leader hanno anche sottolineato il loro impegno a continuare a fornire assistenza economica, umanitaria e di sicurezza all’Ucraina e hanno discusso dei loro rispettivi colloqui con i presidenti russo e ucraino”.

La rigidità dei rapporti tra le potenze europee e Mosca, tuttavia, comincia a vacillare, soprattutto sul fronte della riduzione della dipendenza dalla Russia in materia di energia. Tra i Paesi europei che sono maggiormente legati al gas e al petrolio russo, infatti, la riduzione della dipendenza dal Paese guidato da Vladimir Putin è un obiettivo strategico fondamentale in considerazione dell’invasione dell’Ucraina ma che deve essere conseguito “passo per passo”. In caso contrario, si rischia di generare conseguenze catastrofiche per le Nazioni che acquistano i prodotti energetici russi. La posizione è stata espressa nella giornata di lunedì 7 marzo dal premier olandese Mark Rutte, durante una riunione con il primo ministro britannico Boris Johnson e il presidente canadese Justin Trudeau, tenuta a Downing Street, a Londra.

USA: “Mosca ha mobilitato quasi il 100% delle sue forze di combattimento”

Nell’ambito della guerra in ucraina, gli Stati Uniti d’America, come riportato dalla CNN, hanno asserito che il Cremlino ha mobilitato “quasi il 100% delle sue forze di combattimento che erano state stanziate in Russia e Bielorussia prima dell’invasione dell’Ucraina”. A rendere nota l’informazione, è stato un alto dirigente del Pentagono.

CNN, 267 milioni di rifugiati in Romania. Borrell, colloqui con Cina su corridoi umanitari

Sempre la CNN, poi, ha riferito che circa 267 mila rifugiati ucraini hanno attraversato il confine con la Romania chiedendo asilo nel Paese.

In merito alla fuga dei profughi ucraini e alla necessità di attivare quanto prima corridori umanitari sicuri e protetti, nel pomeriggio di lunedì 7 marzo, l’Alto rappresentante dell’Unione Europea per la Politica Estera, Josep Borrell, ha dialogato con il ministro degli Esteri della Cina, Wang Yi. Nel corso della telefonata (la seconda dall’inizio dell’invasione russa dell’Ucraina, l’Alto rappresentante UE ha chiesto al suo omologo cinese di appoggiare e favorire la creazione di corridoi umanitari al fine di consentire che i civili vengano messi in salvo quanto prima.

Raid aereo a Mykolaiv: 8 morti e 19 feriti. Torre delle tv sotto controllo russo a Malitopol

Nel frattempo, con il procedere delle aggressioni in Ucraina, il governatore della regione di Mykolaiv, Vitaly Kim, ha riferito che otto soltati ucraini sono morti in seguito a un raid aereo russo. Il governatore, inoltre, ha anche aggiunto che almeno altri 19 militari dovrebbero essere rimasti feriti dopo il lancio di un missile che aveva come obiettivo la loro caserma.

Il sindaco di Melitopol, Ivan Fedorov, invece, ha postato su Facebook il seguente messaggio: “La torre della televisione, così come le torri di comunicazione radio, sono sotto il controllo degli occupanti della città di Melitopol. Sequestrate dalle forze armate della federazione russa”.

L’Oms, poi, ha svelato che si sono verificati 16 attacchi russi indirizzati a strutture sanitarie ucraine nell’arco di tempo compreso tra il 24 febbraio e il 3 marzo.

Russia, Lavrov: “Missione speciale voluta da Mosca necessaria per evitare la guerra in Ucraina”

In Russia, il ministro degli Esteri Sergej Lavrov ha commentato l’andamento dell’operazione militare speciale ordinata dal Cremlino contro l’Ucraina. A questo proposito, il ministro degli esteri russo ha precisato che l’obiettivo della “missione speciale” voluta da Mosca è necessaria per impedire lo scoppio di una guerra in Ucraina.

Il Ministero delle Sicurezza Digitale russo, invece, ha rilasciato alcune dichiarazioni relative alla sicurezza in contesto tecnologico. A questo proposito, è stato annunciato che il Ministero non ha in programma di disconnettere la Russia dalla rete Internet globale. La notizia è stata diffusa dall’aagenzia Tass attraverso un messaggio condiviso su Telegram e smentisce quanto riferito dalla testata Nexta tv che aveva presentato documenti secondo i quali il Cremlino avrebbe disconnesso la rete di Mosca a partire dal prossimo venerdì 11 marzo.

Il ministro della Sicurezza Digitale, tuttavia, ha affermato: “Ci sono continui attacchi informatici ai siti russi dall’estero. Ci stiamo preparando per diversi scenari. Non ci sono piani per disconnettere Internet dall’interno”.

Guerra in Ucraina, arrestato il politico bilgaro “filorusso” Kostadinov

Nella giornata di lunedì 7 marzo, il politico bulgaro Kostadin Kostadinov, leader di Vazrazhdane, è stato arrestato dalla polizia nel corso della sua visita a Bolhrad, località situata in Ucraina presso la quale risiede una forte minoranza bulgara. In relazione all’arresto, la polizia ucraina ha deciso di porre in stato di fermo Kostadinov in quanto identificato come un “politico filorusso”.

Inoltre, le forze dell’ordine hanno vietato al leader di Vazrazhdane di entrare nel Paese per i prossimi dieci anni.