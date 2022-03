Guerra in Ucraina, Kiev: “Russia ha scorte cibo e armi per 3 giorni”

Lo Stato maggiore delle forze armate di Kiev fa sapere che "le forze di occupazione russe hanno scorte di munizioni e cibo per non più di tre giorni".

Non si fermano le devastazioni della guerra in Ucraina: aumentano i feriti e le vittime, tra i quali troppi bambini. Anche l’esercito russo sta subendo un duro colpo e, stando a quanto reso noto da Kiev, le forze militari di Putin avrebbero scorte di cibo e armi solo per 3 giorni.

Guerra in Ucraina, la Russia ha scorte di cibo e armi per 3 giorni

Attraverso un nuovo bollettino che descrive l’andamento del conflitto in Ucraina, lo Stato maggiore delle forze armate di Kiev dichiara: “Secondo le informazioni disponibili, le forze di occupazione russe hanno scorte di munizioni e cibo per non più di tre giorni“. Situazione definita “simile” per quanto riguarda la disponibilità del carburante.

Inoltre, si fa sapere che nelle ultime 24 ore “non sono stati rilevati cambiamenti significativi” riguardo l’avanzata russa, mentre “le forze armate dell’Ucraina e altre componenti delle forze di difesa hanno continuato a colpire gruppi di truppe nemiche”.

Stando alle informazioni rese note, l’esercito ucraino avrebbe abbattuto un aereo, sei droni e due elicotteri.

Lo confermerebbe l’intelligence britannica, secondo cui: “Nonostante gli intensi combattimenti, le truppe ucraine continuano a respingere i tentativi russi di occupare la città meridionale di Mariupol”. Al contrario, l’esercito russo avrebbe registrato “progressi limitati” e la situazione pare sia “in stallo” sulla maggior parte dei fronti.