Guerra in Ucraina, Lavrov apre ai negoziati: "Teniamo conto della realtà"

Negli ultimi giorni, la Russia, nella persona di Sergei Lavrov, aveva chiuso ad ogni possibilità di immediato cessate il fuoco in Ucraina, ma c’era stata una minima apertura ad una discussione sui negoziati. Il ministro degli Esteri russo ha confermato le sue ultime dichiarazioni, ribadendo qual è la posizione attuale del suo Paese sul conflitto.

Ucraina, Lavrov sui negoziati: le dichiarazioni

L’agenzia di stampa russa Tass ha riportato le ultime dichiarazioni rilasciate dal ministro degli Esteri russo Sergei Lavrov. Il braccio destro di Vladimir Putin, solo qualche giorno fa era intervenuto in conferenza stampa aprendo ai negoziati con l’Ucraina. A distanza di nemmeno 72 ore, Lavrov si è ripetuto: “I russi sono pronti a negoziare per arrivare a una soluzione della crisi in Ucraina” – riporta la Tass che chiarisce sulle parole di Lavrov – “Fondamentale è tenere conto della realtà sul terreno e degli interessi della sicurezza russa.”

Ucraina, Lavrov sui negoziati: la posizione russa

“Dobbiamo tenere conto dei nostri interessi, degli interessi della sicurezza, degli interessi di impedire la creazione di una forza ostile ai confini della Russia, un regime nazista” – avrebbe poi proseguito Lavrov, che non ha nemmeno evitato una stoccata all’Ucraina – “Ha dichiarato apertamente l’obiettivo di sterminare tutto ciò che è russo su quelle terre, sia in Crimea che in Novorossiya.”