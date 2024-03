Guerra in Ucraina, missili russi su Kiev: almeno dieci feriti

La violenza della guerra in Ucraina non si arresta e anche questa notte Mosca ha tirato fuori gli artigli sferrando un nuovo attacco sulla città di Kiev. Le esplosioni si sono udite sino alle prime ore della mattina di oggi, giovedì 21 marzo, e hanno causato il ferimento di almeno dieci civili.

Ucraina, bombardamenti a Kiev: almeno dieci feriti

L’allarme aereo è scattato nel cuore della notte e le sirene hanno continuato ad emettere il loro suono sinistro fino alle prime luci dell’alba della mattinata di oggi. È questa la tremenda realtà in cui Kiev è immersa da due anni a questa parte e anche la giornata di oggi non ha fatto eccezione. Nuovi bombardamenti russi hanno colpito la capitale dell’Ucraina. Missili e droni sono partiti da Mosca e hanno bersagliato l’Ucraina, provocando dieci feriti nella città. “Sei persone sono rimaste ferite nel quartiere Shevchenkivskyi e quattro in quello Sviatoshynskyi” – ha raccontato il sindaco Vitali Klitschko su Telegram.

Ucraina, bombardamenti a Kiev: la difesa

L’Aeronautica militare del Paese invaso ha aggiornato tutto il mondo in merito all’attacco di questa notte della Russia. I 31 missili diretti verso Kiev sono stati tutti abbattuti dalle difese ucraine, ma gli incendi che sono scoppiati a seguito dell’attacco hanno contribuito al ferimento dei civili.