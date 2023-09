Guerra in Ucraina, attacco di Kiev a Sebastopoli: 24 feriti

Un nuovo attacco missilistico sferrato da Kiev sulla città di Sebastopoli ha causato un grave incendio in un cantiere navale. Secondo quanto riferiscono fonti filorusse, nella città della Crimea l’offensiva ucraina avrebbe causato 24 feriti. A renderlo noto è sato il capo del governo di occupazione russa Mikhail Razvozhaev citato dall’agenzia di stampa russa ‘Tass’.

La guerra tra Russia e Ucraina prosegue senza sosta e in questi ultimi giorni gli sforzi dell’esercito di Kiev sembrano essersi focalizzati soprattutto nella zona strategica della Crimea. Anche nella notte tra ieri ed oggi, quando erano circa le ore 2, è stato sferrato un nuovo letale attacco missilistico. A farne le spese è stata la città controllata dai russi di Sebastopoli. Secondo quanto si apprende, un incendio avrebbe interessato una struttura civile. Fonti filorusse fanno sapere che l’attacco di Kiev ha ferito 24 persone, 4 delle quali sarebbero ricoverate in ospedale in gravi condizioni. Alcuni testimoni oculari, poi, hanno riferito di almeno sette esplosioni e un incendio nella zona di South Bay: sui social netwkork hanno già iniziato a circolare le immagini del disastro.