Il presidente russo Putin è intervenuto in occasione del forum “Tutto per la vittoria” organizzato nella città di Tula.

Putin: “Armi russe migliori di quelle della Nato”

“Le armi più recenti della Russia sono chiaramente migliori rispetto a quelle della Nato” ha dichiarato venerdì il capo del Cremlino, sottolineando la superiorità degli armamenti russi rispetto a quelli forniti all’Ucraina dall’Occidente. “Naturalmente, se confrontiamo le armi moderne della Nato con le armi dell’ultimo periodo sovietico, quest’ultime sono inferiori in alcune qualità, tra l’altro, non sempre. Ma se parliamo delle nostre nuove armi, sono chiaramente meglio. È un fatto ovvio” ha aggiunto.

L’UE conferma il sostegno a Kiev

Intanto tutti i 27 leader dell’Unione Europea hanno approvato un pacchetto di sostegni all’Ucraina del valore di 50 miliardi di euro. Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha accolto con favore il nuovo finanziamento, affermando che rafforzerà la stabilità economica e finanziaria del Paese. Gli stanziamenti erano stati più volte frenati dall’intervento di Viktor Orban, uno degli alleati più stretti di Putin in Europa, che aveva messo in discussione l’idea di impiegare fondi per Kiev per i prossimi quattro anni.

Lo stop degli Stati Uniti

La nuova promessa di aiuti arriva mentre i finanziamenti degli americani, che fino ad ora sono stati il principale sostenitore militare dell’Ucraina, sono bloccati dal Congresso. “Penso che sarà un incoraggiamento per gli Stati Uniti a fare la loro parte“, ha dichiarato in merito il Presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen al termine del vertice.