Guerra in Ucraina, volontari aiutano animali domestici intrappolati nelle case

Mentre aumentano i profughi che scappano dall'Ucraina, i volontari aiutano gli animali domestici intrappolati nelle case e rimasti senza padroni.

I drammi della guerra in Ucraina stanno colpendo anche gli animali domestici. Molti sono rimasti soli, senza i propri padroni. Chi può fugge dal Paese e per la fretta non riesce a portare con sé anche i propri animali. In tanti, infatti, sono rimasti bloccati in casa, rimanendo completamente soli.

A salvarli ci stanno pensando alcuni volontari, che entrano nelle case come possono e sfamano gli animali soli e impauriti.

Ucraina, volontari aiutano animali intrappolati

Alcuni cittadini ucraini scappati dalla guerra sono riusciti a portare con sé i propri animali, ma sfortunatamente non per tutti è stato possibile.

La fretta ha spinto alcuni a portare con sé solo lo stretto indispensabile, abbandonando la propria casa e i salutando i propri affetti. Tra loro, anche gli animali domestici.

Un team di volontari accoglie le segnalazioni dei proprietari scappati dalla guerra e preoccupati per i loro animali, cercando di offrire il proprio aiuto.

Ci sono anche ragazzi e ragazze che sentono gli animali lamentarsi dagli appartamenti e fanno il possibile per accorrere e aiutarli. Se autorizzati dai proprietari, i volontari fanno irruzione nelle case, talvolta con buchi al muro o alla porta, per portare in salvo gli animali o per dare loro acqua e cibo, facendoli passare dalla fessura.o