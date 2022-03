Guerra in Ucraina: il presidente Zelensky ha commentato l’ingresso nella Nato del suo Paese. La Nato, intanto, ha convocato un vertice straordinario.

Guerra in Ucraina: il presidente Volodymyr Zelensky ha riconosciuto le difficoltà che sussistono per il suo Paese rispetto all’ingresso nella Nato.

Guerra in Ucraina, Zelensky: “Non possiamo entrare nella Nato, va ammesso”

Nel pomeriggio di martedì 15 marzo, il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha rilasciato alcune dichiarazioni in merito all’ingresso del suo Paese nella Nato.

Nel discorso pronunciato in videoconferenza alla Joint Expeditionary Force di Londra, riportato dall’agenzia Unian, il presidente Zelensky ha ammesso: “L’Ucraina si rende conto che non è nella Nato. Abbiamo sentito per anni parlare di porte aperte, ma abbiamo anche sentito dire che non possiamo entrarci, e dobbiamo riconoscerlo”.

Zelensky, poi, ha anche condiviso sul web un altro video in cui ha commentato l’andamento dei negoziati tra la delegazione russa e la delegazione ucraina, spiegando: “La conversazione con il primo ministro israeliano Bennet è stata importante come parte dello sforzo di negoziazione per porre fine a questa guerra con una pace giusta.

La nostra delegazione lavora a questo anche negoziando con la parte russa. Va abbastanza bene, mi è stato detto. Ma vedremo, i negoziati continueranno domani”.

Nato, convocato vertice straordinario il 24 marzo

Intanto, il segretario generale Jens Stolenberg ha pubblicato un post su Twitter con il quale ha annunciato la convocazione di una riunione della Nato il prossimo giovedì 24 marzo.

Nel suo tweet, infatti, il segretario generale Stolenberg ha scritto: “È stato convocato un vertice straordinario il 24 marzo al quartier generale della Nato.

Affronteremo l’invasione dell’Ucraina da parte della Russia, il nostro forte sostegno all’Ucraina e l’ulteriore rafforzamento della deterrenza e della difesa della Nato. In questo momento critico, il Nord America e l’Europa devono continuare a stare insieme”.

I have convened an extraordinary Summit on 24 March at #NATO HQ. We will address #Russia’s invasion of #Ukraine, our strong support for Ukraine, and further strengthening NATO’s deterrence & defence. At this critical time, North America & Europe must continue to stand together. — Jens Stoltenberg (@jensstoltenberg) March 15, 2022

Colloquio Putin-Putin su guerra in Ucraina: “Kiev non vuole un accordo”

Il presidente russo Vladimir Putin ha avuto una conversazione telefonica con il presidente del Consiglio europeo Charles Michel. Nel corso del colloquio avvenuto nel pomeriggio di martedì 15 marzo, il presidente Putin ha accusato l’Ucraina di non essere realmente intenzionata a trovare una soluzione al conflitto. D’altro canto, l’UE ha ribadito la richiesta di procedere al cessate il fuoco.

In particolare, il presidente del Consiglio europeo ha chiesto al presidente russo di “fermare la guerra fratricida” contro l’Ucraina. La notizia è stata riferita in modo diretto da Michel attraverso un post condiviso tramite i suoi canali social. A questo proposito, il presidente del Consiglio europeo ha sottolineato di aver chiesto a Putin “un immediato cessate il fuoco e il ritiro dell’esercito russo”, di aver “discusso dei negoziati in corso tra Ucraina e Russia” e di aver sottolineato che “i bombardamenti indiscriminati contro i civili devono cessare”.

Infine, Michel ha rimarcato che la Russia ha l’obbligo di “consentire l’accesso umanitario e il passaggio sicuro per i civili in fuga dalla guerra”.

Stressed to President @KremlinRussia_E the urgent need to stop Russia’s fratricidal war against #Ukraine The #EU is united in condemning Russia’s aggression, responding with powerful sanctions and providing further support to Ukraine. — Charles Michel (@eucopresident) March 15, 2022

Papa consacrerà Russia e Ucraina a Immacolato Cuore di Maria

In merito alla guerra in Ucraina, è nuovamente intervenuto anche Papa Francesco che ha annunciato la decisione di consacrare la Russia e l’Ucraina all’Immacolato Cuore di Maria.

La notizia è stata diffusa dal direttore della Sala Stampa della Santa Sede, Matteo Bruni, che ha dichiarato: “Venerdì 25 marzo, durante la Celebrazione della Penitenza che presiederà alle ore 17:00 nella Basilica di San Pietro, Papa Francesco consacrerà all’Immacolato Cuore di Maria la Russia e l’Ucraina. Lo stesso atto, lo stesso giorno, sarà compiuto a Fatima da Sua Eminenza il Cardinale Krajewski, Elemosiniere di Sua Santità, come inviato del Santo Padre”.