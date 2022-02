Guerra in Ucraina: il presidente Zelensky ha pubblicato un video insieme ad altri membri del Governo ribadendo la scelta di restare a Kiev.

Nel tardo pomeriggio di venerdì 25 febbraio, nel secondo giorno di guerra in Ucraina, il presidente Volodymyr Zelensky ha condiviso un video online. La clip mostra il presidente insieme ad altri membri del Governo ed è stata realizzata per ribadire la volontà dei politici ucraini di non abbandonare il Paese nonostante l’avanzata russa verso la capitale.

Zelensky, infatti, determinato a condividere con la Nazione la sua ora più buia, ha dichiarato: “qui.

Siamo a Kiev. Difendiamo l’Ucraina”.

Nel video, tutti i membri del Governo ucraino – tra i quali figurava, ad esempio, il primo ministro Denys Šmihal – indossavano una tuta mimetica.

Il filmato, inoltre, è stato girato in uno spazio aperto, in una delle numerose strade della capitale che sembrano costeggiare il palazzo che abitualmente ospita il Governo ucraino.

Guerra in Ucraina, Italia: Cdm delibera stato di emergenza per interventi di protezione civile all’estero

In relazione alla crisi ucraina, in Italia, il Consiglio dei ministri ha deliberato lo stato di emergenza per interventi di protezione civile all’estero provocato dagli accadimenti in atto in Ucraina per tre mesi su suggerimento del premier Mario Draghi. inoltre, il Cdm ha anche approvato la possibilità di riassegnare fino a 2.000 soldati italiani alla NATO al fine di rafforzare le difese militari dell’organizzazione nei territori dell’Est Europa.

Intanto, dopo il crollo delle Borse europee dopo la sconvolgente notizia relativa all’invasione dell’Ucraina da parte della Russia, cominciano a essere registrati segni di ripresa. A rendere possibile il trend in rialzo, soprattutto le aperture del Cremlino che ha accettato di inviare una delegazione a Minsk per avviare i negoziati sull’Ucraina.

Per quanto riguarda le Borse europee, Milano ha chiuso con un indice Ftse Mib a + 3.59%; Londra con +3,9%; Parigicon + 3,55% e Francoforte con 3,67%. Anche la Borsa di Mosca è in recupero: dopo aver perso oltre il 33% nella giornata di giovedì 24 febbraio, a distanza di 24 ore è riuscita a riguadagnare il 20,04%.

Il ministro degli Esteri italiano, Luigi Di Maio, ha comunicato la decisione del Comitato dei Ministri del Consiglio d’Europa di estromettere la Russia dell’organizzazione.

Il ministro Di Maio, infatti, ha riportato quanto segue: “Il Comitato dei Ministri del Consiglio d’Europa, di cui l’Italia ha la presidenza, ha preso la decisione di estromettere dalla propria membership la Federazione Russa“.

Inoltre, è stato specificato che l’espulsione di Mosca dal Consiglio d’Europa è stata stabilita “ai sensi dell’articolo 8 dello Statuto del Consiglio d’Europa”.

Di Maio, poi, ha anche sottolineato: “L’Italia ritiene che si tratti di una misura necessaria alla luce dell’inaccettabile aggressione militare russa ai danni del diritto internazionale”.

Mosca ha posto il veto sull’ipotesi paventata dalla Finlandia di entrare a far parte della NATO. In merito al possibile ingresso della Nazione nella Nato, infatti, il ministro degli Affari Esteri russo, Maria Zakharova, ha postato un messaggio sul suo account Teitter.

Nello specifico, il tweet del ministro Zakharova riporta il seguente messaggio: “Consideriamo l’impegno del governo finlandese in una politica di non allineamento militare come un fattore importante per garantire sicurezza e stabilità nell’Europa settentrionale – e ha sottolineato–. L’ingresso della Finlandia nella NATO avrebbe gravi ripercussioni militari e politiche”.

💬#Zakharova: We regard the Finnish government’s commitment to a military non-alignment policy as an important factor in ensuring security and stability in northern Europe.

☝️Finland’s accession to @NATO would have serious military and political repercussions. pic.twitter.com/eCY5oG23rL

— MFA Russia 🇷🇺 (@mfa_russia) February 25, 2022