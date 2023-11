Con il conflitto tra Israele e Hamas che, a circa un mese dal terrificante attacco terroristico del 7 ottobre, rischia di allargarsi oltremisura in tutto il Medio Oriente, gli Stati Uniti d’America decidono di intervenire in maniera preventiva. Gli americani, infatti, hanno schierato un sottomarino nucleare nella loro area di competenza tra l’Africa nord-orientale e il Medio Oriente.

Usa schierano sottomarino nucleare in Medio Oriente: la situazione

Gli Usa vogliono a tutti i costi evitare che il conflitto tra Hamas e Israele prenda pieghe ancor più disastrose, allargandosi oltremisura in tutto il Medio Oriente. I primi segnali in questa direzione sono già arrivati forti e chiari e per questo motivo gli americani hanno deciso di muoversi in via preventiva. Dopo l’annuncio della Marina di due giorni fa, in cui veniva spiegato che due gruppi d’attacco di portaerei stavano effettuando un’esercitazione di tre giorni nel Mediterraneo,arriva il messaggio riguardo il sottomarino militare.

Usa schierano sottomarino nucleare in Medio Oriente: il messaggio

Gli Usa lo annunciano con un messaggio su X, volendo dare un avviso chiaro a tutti. Il sottomarino nucleare di classe Ohio è stato schierato nell’area di responsabilità americana, che si estende dall’Africa nord-orientale attraverso il Medio Oriente fino all’Asia centrale e meridionale, e per il momento vuole fungere da deterrente verso una situazione ancor più grave.