Vladimir Putin, presidente russo, ha lanciato una nuova minaccia, parlando dell’utilizzo di bombe a grappolo. Lo ha dichiarato in un’intervista, sottolineando che Mosca ha abbastanza bombe non ancora utilizzate.

Guerra in Ucraina, nuova minaccia di Putin: “Se Kiev usa bombe a grappolo, lo faremo anche noi”

La fornitura di munizioni a grappolo all’Ucraina e il loro uso “devono essere considerati un crimine“, ha dichiarato il presidente russo Vladimir Putin in un’intervista ripresa dalla Tass. Il presidente ha sottolineato che anche Mosca “ha uno stock sufficiente di tali bombe” che “finora non ha usato” ma “se vengono utilizzate contro di noi, ci riserviamo il diritto di usarle come misura speculare a tali azioni“. “Per quanto riguarda le munizioni a grappolo, la stessa amministrazione statunitense attraverso il suo staff ha dato la sua opinione su queste munizioni tempo fa, quando l’uso di munizioni a grappolo è stato definito un crimine dalla stessa amministrazione statunitense. Quindi, penso, così è come dovrebbe essere trattato” ha aggiunto Putin.

Guerra in Ucraina, nuova minaccia di Putin: munizioni a grappolo già usate

Vladimir Putin ha affermato che Mosca “ha una riserva sufficiente di vari tipi di munizioni a grappolo, di vario genere. Finora non l’abbiamo fatto, non le abbiamo utilizzate e non ne abbiamo avuto un tale bisogno, nonostante una certa carenza di munizioni a un certo punto del tempo. Ma non l’abbiamo fatto“. “Ma ovviamente, se vengono usate contro di noi, ci riserviamo il diritto di azioni speculari” ha poi aggiunto. Secondo alcune ong, tra cui Human Rights Watch, sia l’esercito russo che quello ucraino usano da tempo munizioni a grappolo nel conflitto.