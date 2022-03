Guerra Ucraina, Papa Francesco: “Giornata di preghiera e digiuno per la pace”

Papa Francesco ha sollecitato tutta la comunità cristiana a compiere un piccolo gesto in contro la guerra in Ucraina: indetto un giorno per la pace.

Papa Francesco ha sollecitato tutta la comunità cristiana a compiere un piccolo gesto in contro la guerra in Ucraina: indetto un giorno di Preghiera e digiuno per la pace.

Giornata per la Pace

A darne l’ufficialità è stato lo stesso Papa, Mario Bergoglio, conosciuto con il nome pontefice di Francesco I.

La risonanza della guerra in Ucraina è stata inevitabilmente globale, e ha raggiunto chiunque, compresa la Chiesa.

Per questo Sua Santità ha deciso di istituire per la giornata di oggi, Mercoledì delle Ceneri, la Giornata di preghiera e digiuno per la pace in Ucraina. A renderlo noto è stato anche un post su Twitter dello stesso Papa Francesco.

La Preghiera per la Pace

Un gesto simbolico ma comunque molto forte, che il Pontefice sollecita ad eseguire per essere vicini ai più sfortunati che ora si trovano in Ucraina sotto attacco.

Nel post di Twitter pubblicato dalla sua pagina ufficiale, Francesco I ha lasciato uno spunto di preghiera per questa situazione drammatica.

Ancora una volta questo Papa si è mostrato attento alle dinamiche sociali e geopolitiche del mondo, e ha preso una posizione. Basti pensare che solo qualche giorno fa, fece visita all’Ambasciatore russo nel Vaticano di persona perché preoccupato per la situazione del conflitto.