Guerra Ucraina, possibile rischio di escalation al confine con la Polonia: cosa sappiamo

La guerra scoppiata in Ucraina potrebbe essere segnata da un'ulteriore escalation lungo il confine con la Polonia. Gli scenari.

La guerra scoppiata in Ucraina in queste ultime settimane potrebbe essere segnata da una nuova escalation lungo il confine con la Polonia. A farlo sapere fonti qualificate che sono state interpellate da Adnkronos. Proprio quest’area di demarcazione – si osserva – si prefigura come una zona particolarmente calda nella quale il rischio che scoppi un conflitto totale tra Nato e Russia potrebbe essere alto.

Cosa sappiamo finora.

Guerra Ucraina, il rischio escalation di un conflitto tra Russia e Ucraina è alto

Perché queste aree risultano essere centrali in questa fase? Stando a quanto informano le fonti, secondo l’intelligence russa le zone di confine tra Polonia e Ucraina non sarebbero usate solo per far spostare i civili, ma anche armi e altre strumentazioni che verrebbero date in dotazione ai soldati ucraini.

Il timore espresso in questo caso è che i servizi segreti del Cremlino possano attaccare lungo il confine con immediato intervento delle autorità polacche prima e della Nato poi.

Il conflitto potrebbe allargarsi in Serbia

C’è anche un altro Stato sul quale le intelligence statunitensi ed europee starebbero prestando particolare attenzione ossia la Serbia. Secondo le fonti proprio in questo Paese vi sono delle minoranze a sostegno del Presidente Russo Vladimir Putin che potrebbero essere pronte a superare le “semplici” manifestazioni nelle piazze. La Serbia – è stato fatto notare – si trova spaccata internamente. Non solo. Il forte legame economico con la Russia unito al sentimento di opposizione alla Nato potrebbe portare a nuove tensioni nei Balcani.