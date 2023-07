In occasione del Fenix, la festa del movimento dei giovani di Forza Italia, il ministro della Difesa Guido Crosetto si è espresso rispetto a quello che sta succedendo in questi giorni in Francia, sulla scia del brutale assassino nel giovane Nahel, un 17enne ammazzato lo scorso 28 giugno a Nanterre, in Francia, da un agente della polizia locale.

Il politico ha così manifestato piena solidarietà al Paese guidato da Emmanuel Macron, lanciando nel contempo un importante messaggio colmo di speranza nei confronti del futuro.

Guido Crosetto sui tumulti in Francia: “Violenze inaccettabili”

Fin da quando la notizia dell’omicidio di Nahel ha iniziato a circolare, le strade di molte città francesi (particolarmente nelle banlieues, le periferie più povere dei grandi agglomerati urbani) sono state messe a ferro e fuoco da manifestanti in protesta contro la brutalità delle forze l’ordine francesi. Proteste simili legate alla violenza delle autorità francesi, tra l’altro, avevano infiammato le periferie francesi già in molte altre occasioni in passato.

Rispetto agli eventi in corso, Crosetto è stato molto duro: “Situazione molto preoccupante. Siamo molto vicini perché è una situazione difficile da gestire per il governo francese. Ci auguriamo che finisca perché non è accettabile la violenza che è scoppiata e che sta colpendo non soltanto la Francia e le istituzioni ma molti cittadini francesi. C’è paura in tutta la Francia. Da fuori non puoi che osservare e augurarti che cessi”.

Il monito del ministro della Difesa

Crosetto, ad ogni modo, è anche consapevole di come le proteste abbiano una ragione molto più profonda della “semplice” morte di un ragazzo, per quanto tragica. I tumulti sono infatti nati in un contesto particolarmente complesso come quello delle periferie più sfortunate, sul quale bisognerebbe andare ad agire per risolvere il malcontento popolare il prima possibile. Crosetto a proposito ha aggiunto: