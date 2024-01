Monsignor Pierre-André Dumas, vescovo di Anse-à-Veau-Miragoâne e vicepresidente della Conferenza episcopale haitiana, ha annunciato la liberazione delle sei suore rapite della Congregazione delle Suore di Sant’Anna ad Haiti.

Haiti, liberate le suore italiane rapite venerdì a Port-au-Prince

Le religiose erano state sequestrate il 19 gennaio mentre viaggiavano su un mini-bus a Port-au-Prince, Papa Francesco aveva lanciato un appello domenica scorsa per la loro liberazione e per la concordia sociale nel Paese. Il vescovo Dumas si era addirittura offerto in cambio dei rapiti. Dopo la liberazione della nipote di una delle suore due giorni fa, oggi è stata confermata la liberazione di tutte le religiose.

Haiti, liberate le suore: la gratitudine del vescovo

Il vescovo esprime gratitudine a Dio e a coloro che hanno contribuito con preghiere e solidarietà. Non sono forniti dettagli sulle circostanze del rilascio, in risposta alla violenza in Haiti, il vescovo auspica la fine degli atti violenti e una risposta più efficace dello Stato, invitando a lavorare per la resurrezione del popolo haitiano.