Harry e Meghan in Europa per la prima volta dal distacco dalla casa reale per i Giochi Invictus

Harry e Megan in Europa per la prima volta dal distacco dalla casa reale in occasione dei Giochi Invictus che si sono tenuti nei Paesi Bassi.

Nella giornata di venerdì 15 aprile, Harry e Megan sono stati fotografati nei Paesi Bassi dopo aver fatto una breve visita alla regina Elisabetta e al principe Carlo, giovedì 14.

Lasciata Londra, il duca e la duchessa si sono recati nei Paesi bassi per presenziare ai Giochi Invictus. È la prima apparizione pubblica in Europa della coppia dal momento in cui è stata annunciata la “rottura” con la casa reale britannica e il trasferimento negli Stati Uniti. Entrambi gli eventi risalgono al 2020.

Gli Invictus Games sono stati il luogo in cui Harry e Meghan hanno scelto di fare la loro prima apparizione pubblica insieme quasi cinque anni fa.

Harry ha fondato i giochi per aiutare la riabilitazione del personale militare ferito o malato e dei veterani di tutto il mondo, dando loro la possibilità di competere in eventi sportivi simili alle Paralimpiadi.

A quanto si apprende, la coppia dovrebbe essere seguita da una troupe cinematografica all’evento per realizzare delle riprese per una serie Netflix chiamata Heart Of Invictus.

La presenza di Meghan ai primi giorni dei giochi di quest’anno era stata confermata da un portavoce della coppia, nella giornata di lunedì 11 aprile. Il suo viaggio nel Regno Unito e nei Paesi Bassi è il suo primo in Europa da quando ha smesso di lavorare come reale senior nel 2020.

Dopo il 2020, invece, Harry è volato a Londra dalla California, senza Meghan che all’epoca era in stato avanzato di gravidanza, per partecipare al funerale di suo nonno a Windsor nell’aprile 2021.

Poco dopo, è tornato nel Regno Unito per inaugurare la statua della sua defunta madre Diana, durante una cerimonia che si è tenuta il 1° luglio 2021, insieme al fratello William.