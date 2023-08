Hawaii, continuano gli incendi: 36 vittime e 24 feriti

Continuano i devastanti incendi alle Hawaii. Il bilancio è di 36 vittime e di circa 24 feriti. Le persone hanno iniziato a gettarsi nell’Oceano per cercare di sfuggire alla furia delle fiamme.

Residenti e turisti sono stati costretti a gettarsi nell’Oceano per sfuggire ai devastanti incendi che stanno distruggendo le Hawaii. Il fatto sta succedendo in tre zone di Maui e in particolare a Lahainia, città che è stata praticamente distrutta dalle fiamme. Oltre duemila viaggiatori sono rimasti bloccati nell’aeroporto di Kahului, dove i voli sono stati cancellati. Il fuoco, spinto anche dai venti rafforzati dall’uragano Dora, ha già distrutto 14mila edifici, tra case private e attività commerciali, compresi alcuni negozi storici. Gli incendi hanno provocato almeno 36 vittime e 24 feriti, numero purtroppo destinato ad aumentare. Sei persone sono state trasportate in aereo da Maui all’isola di Oahu, come riportato da Speedy Bailey, direttore regionale di Hawaii Life Flight. Avevano ustioni gravi. Gli altri sono stati portati in altri ospedali di Honolulu. Richard Bissen Jr., sindaco della comunità di West Maui di Lahaina Town, ha dichiarato durante una conferenza stampa che ci sono state anche 13 evacuazioni per tre incendi.

Scattato lo stato di emergenza per gli incendi boschivi che, come riferito da Mahina Martin della contea di Maui, “non sono contenuti in alcun modo“. “Sono tutti incendi attivi, che creano la necessità di portare via urgentemente la popolazione da diverse aree dell’isola” ha spiegato. Le persone continuano a fuggire dal Paese, condividendo filmati e foto sui social network, che spiegano la grande portata del dramma che si sta consumando a Maui.

Hawaii: gli incendi non si fermano

Decine di persone sono state tratte in salvo a Lahaina, dalle acque dell’Oceano, grazie all’intervento della Guardia Costiera. Si erano gettate in acqua per scappare dagli incendi. I soccorritori stanno continuando ad evacuare la popolazione nelle aree residenziali raggiunte dalle fiamme. I roghi continuano ad essere alimentati dall’alta pressione sul Pacifico settentrionale e dall’uragano Dora. A complicare le cose, il servizio di chiamata di emergenza 911 che in alcune delle aree colpite ha smesso di funzionare. “Il 911 non funziona. I servizi di telefonia mobile non funzionano (…) e questo è parte del problema. La Contea di Maui non può comunicare con i residenti” è stato l’annuncio di Sylvia Luke, governatrice ad interim delle Hawaii, che ha sottolineato che la situazione è drammatica e le evacuazioni sono ancora in corso. Inoltre, Hawaiian Electric, fornitore di energia, ha avvertito che oltre 12.000 utenti a Maui non hanno elettricità.