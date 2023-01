I Ferragnez si preparano a Sanremo 2023: affittata una villa da sogno sulle colline

Chiara e Ferragni e Fedez stanno scaldando i motori per la settimana più intensa dell’anno, in arrivo fra qualche giorno: dal 7 all’11 febbraio prossimi, infatti, i due celebri coniugi si trasferiranno a Sanremo in occasione della kermesse ligure condotta anche quest’anno da Amadeus (e con la sua direzione artistica).

Dopo la partecipazione di Fedez di due anni fa a fianco di Francesca Michielin con Chiamami per nome, infatti, un altro membro dei Ferragnez avrà l’onore di calcare il palco dell’Ariston: com’è noto dalla scorsa estate, Chiara Ferragni sarà infatti la co-conduttrice della kermesse al fianco di Amadeus e Gianni Morandi per la prima e l’ultima serata del Festival.

Ecco dove alloggeranno Fedez e Chiara Ferragni durante il Festival di Sanremo 2023

Per l’occasione, contrariamente a gran parte dei big di questa edizione, i due non alloggerrano in uno dei lussuosi hotel della riviera ligure, ma bensì in una villa da sogno che i due hanno affittato appositamente per quei giorni.

A confermarlo in anteprima è Repubblica, che anticipa qualche dettaglio in più sulla lussuosa magione. Sulle pagine del giornale leggiamo che i due passeranno quei giorni:

In una villa da sogno sulle colline di Sanremo con piscina, verde e soprattutto una vista spaziale sul mare.

Quale sia la villa nello specifico, tuttavia, è ancora top secret. Al contrario, su Repubblica leggiamo che la madre e le sorelle di Chiara Ferragni avrebbero preferito soggiornare in uno degli hotel in città.