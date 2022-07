Una delle coppie più longeve ed ammirate del Trentino Alto Adige "scoppia" ma con garbo: i genitori di Ignazio Moser Francesco e Carla si sono separati

La notizia l’ha battura l’Adige in questi giorni: i genitori di Ignazio Moser Francesco e Carla Merz si sono separati ed è finito un matrimonio durato oltre 40 anni. La coppia era una delle più longeve del Trentino Alto Adige ma alla fine è arrivata la firma dell’atto ufficiale che mette fine ad una storia iniziata a dicembre del 1980.

Fu allora che il campione dello sport e sua moglie si sposarono. In Piazza Duomo a Trento si radunò una folla di fan ed oggi i due sono di fatto una coppia separata. Una separazione che arriva quasi esattamente nel giorno del compleanno di Ignazio che è oggi, 14 luglio. L’ex concorrente del Gf Vip compie 30 anni e si troverebbe in Puglia con la sua Cecilia Rodriguez pronto a festeggiare.

Il profilo Instagram di Ignazio non ha lasciato trapelare alcunché della vicenda dei genitori ma c’è un dettaglio riportato da Fanpage: “Da qualche anno (Ignazio) condivideva, in occasione del compleanno della mamma o del papà, foto solo con il festeggiato e non scatti di famiglia”. Perché? L’adige ha spiegato che “la coppia era già separata da 4 anni e nelle ultime ore avrebbero firmato il documento di divorzio mettendo così un punto alla loro unione dopo oltre 40 anni di matrimonio”.