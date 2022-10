Un bimbo di cinque anni è stato accompagnato in quella sbagliata. La polizia ha dovuto rintracciare i genitori del piccolo.

Hanno accompagnato il figlio di soli 5 anni nella scuola sbagliata. La polizia ha dovuto rintracciare questi due genitori, in modo da recuperare il bambino e portarlo a casa.

I genitori lasciano il figlio di 5 anni alla scuola sbagliata: interviene la polizia

Un bambino di cinque anni è stato accompagnato nella scuola sbagliata. Era perfettamente pronto, con tutto il necessario per affrontare la sua giornata di scuola. La polizia ha rintracciato i genitori per far recuperare il bambino. La vicenda è accaduta in Florida e adesso i due genitori dovranno dare delle spiegazioni alle autorità. Adesso però rischiano probabilmente l’accusa di abbandono di minori.

Lasciano il figlio in una scuola diversa

Il bambino è stato accompagnato alla Park Lakes Elementary School, dove non è iscritto.

Ha vagato per un po’ di tempo tra i corridoi e gli insegnanti lo hanno notato. Non è riuscito a dare informazioni utili, così i docenti hanno chiamato la polizia, che ha diffuso la foto del piccolo nella speranza che qualcuno potesse aiutarli ad identificare i genitori. Lo avevano lasciato davanti alla scuola e se ne erano andati, senza curarsi che entrasse. Quando sono stati rintracciati sono tornati alla Park Lakes Elementary per riprendere il figlio.