Entro domani, lunedì 22 maggio, si conosceranno i “nuovi” punti di penalizzazione che prenderà la Juventus in Corte d’Appello e con quelli gli effetti su classifica e ingaggi europei della squadra. Dopo il rinvio del Collegio di Garanzia ad un nuovo pronunciamento il rischio è altissimo, a considerare che lo stesso non aveva “bocciato” l’impianto accusatorio ma solo “consigliato” una pena meno afflittiva dei meno 15 inflitti in prima istanza. Insomma, l’eliminazione dall’Europa League potrebbe essere un male “trascurabile” per la Juve a contare quelli che si profilano all’orizzonte del prossimo anno.

Juventus in Corte d’Appello: il rebus dei punti

La Corte d’Appello Federale si dovrà pronunciare di nuovo sul caso della plusvalenze e resta in piedi il fascicolo sulle presunte manovre stipendi e il tema rovente dei rapporti con gli agenti e le partnership con altri club. Quello che grava adesso è la presunta violazione dell’articolo 4, comma 1 del codice di giustizia sportiva che regolamenta il principio di “lealtà” e domani è previsto il primo esito sulle operazioni fittizie rubricate nell’inchiesta della Procura di Torino.

Cosa era successo con la prima sentenza

I meno 15 inflitti erano stati perfino più afflittivi della richiesta del Procuratore, Giuseppe Chiné, che s’era fermato a -9 punti. La Juventus puntava all’annullamento del primo giudizio ma si è vista arrivare un rinvio con riformulazione probabile. Per il Collegio le manovre opache c’erano state e come, solo che non erano state tali da innescare quella penalità. E alla vigilia della partita con l’Empoli a rischio ci è finito il piazzamento in zona Champions League.

Lo scenario possibile dopo la decisione

E le ipotesi? Il Corriere dello Sport azzarda un meno 12 rispetto al meno 15 originario, con la Juve all’ottavo posto con 57 punti rispetto ai 69 attuali e ben distante da Milan e Atalanta. Con questo scenario alla squadra resterebbe il piede solo nella porta di Europa League o Conference.