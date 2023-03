I rumors sui palinsesti Mediaset davano il terremoto catodico per imminente ma pare che non sia così: Zona Bianca chiude? Dagospia dice di si ma c’è la smentita e a darla è stato lo stesso conduttore del programma televisivo di approfondimento di Rete 4 Giuseppe Brindisi. Il giornalista l’ha data servendosi di una colta citazione latina. Insomma, fra letture intriganti per cui “Zona Bianca” sarebbe “in zona rossa” e soffiate di Dagospia, era maturata una possibilità su cui indagare.

I rumors: Zona Bianca chiude?

Quella cioè che il programma di Rete 4 fosse a rischio chiusura a causa del calo di ascolti. La redazione che fa capo a Davide Maggio ha perciò chiesto un commento al conduttore Giuseppe Brindisi. Conduttore che ha scelto di smentire le voci con una emblematica citazione latina resa celebre da Cicerone nelle sue lettere: “Hic manebimus optime” (Qui ci staremo benissimo).

La smentita di Brindisi e le novità

Insomma, Brindisi ha assicurato a Davide Maggio che il talk show non chiuderà. E in più ha fatto sapere che le novità introdotte al format nell’ultima puntata, ad esempio il pubblico in studio, non sarebbero soluzioni adottate per scongiurare la cancellazione. Nessun calo di ascolti quindi? Il dato certo è che per adesso anche se vi fosse stato non ha sortito effetti drastici.