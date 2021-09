Chi è Giuseppe Brindisi: età, dove è nato, moglie e figli del conduttore di “Zona Bianca”

Il giornalista e conduttore Giuseppe Brindisi presenterà il nuovo programma Mediaset Zona Bianca. Scopriamo vita e carriera del giornalista.

Giuseppe Brindisi è uno dei giornalisti di punta di Rete 4, e a partire dall’agosto del 2021 conduce il programma di approfondimento Zona Bianca, in cui analizza l’attualità italiana. Vediamo meglio la vota privata e la carriera del conduttore Mediaset.

Giuseppe Brindisi: chi è

Giuseppe Brindisi è nato il 7 giugno del 1962 a Modugno, una cittadina in provincia di Bari.

Dopo gli studi in Scienze Politiche all’Università di Bari comincia a lavorare nei campo dei media, prima come deejay e speaker radiofonico in Puglia e poi come giornalista sportivo sempre per la radio.

Inizia a lavorare per la televisione nel 1990, con il ruolo di corrispondente per la Puglia per la redazione di Pressing, un programma sportivo in onda su Italia 1.

Tra le sue passioni, oltre ovviamente al giornalismo e allo sport, figurano anche gli animali e la tecnologia.

Giuseppe Brindisi: vita privata

Non si conosce molto della vita privata del giornalista televisivo, non essendo uno che compare spesso sui rotocalchi di gossip.

Di Giuseppe Brindisi si sa solamente che è sposato con la collega Annamaria Capozzi, e che insieme hanno una figlia.

La famiglia abita a Roma.

Giuseppe Brindisi: carriera

Nel 1991 Giuseppe Brindisi lascia la Puglia e si trasferisce a Milano per lavorare nella redazione sportiva di Videonews, occupandosi delle rubriche di TGcom24.

Nel 1993 comincia a collaborare con Studio Aperto, conducendo le verie edizione del Tg di Italia 1. Nel 2001 passa poi al TG5, dove gestisce la redazione internet. Nel 2011, con la creazione della nuova testata News Mediaset, si butta in questa nuova avventura.

Nel 2013 passa infine a Rete 4, dove è uno dei giornalisti di punta. Dopo aver condotto alcune puntate di Dalla vostra parte, dal 2018 al 2019 affianca Veronica Gentili nel programma Stasera Italia.

Giuseppe Brindisi: il programma Zona Bianca

Dal 18 agosto 2021 Giuseppe Brindisi conduce il programma di attualità e approfondimento Zona Bianca su Rete 4.

Il programma tratta argomenti molto sentiti dall’opinione pubblica italiana, dalla politica al Covid 19. Anche se i toni del talk show spesso si alzano, raggiungendo le urla, Giuseppe Brindisi è sempre pronto a calmare gli animi, grazie alla sua trentennale preparazione e al suo modo di condurre e portare avanti le discussioni, facendo parlare tutti ma anche fermandoli nel caso stessero esagerando con le accuse e le insinuazioni.